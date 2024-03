Trabaja casi 50 años en la misma empresa y no da crédito a lo que hace su jefe cuando se jubila: "Público"

Nuestros 'fósforos' son muy generosos y siempre nos cuentan anécdotas disparatadas. En este caso, destacamos lo que nos decía un oyente sobre lo que le ocurría con su jefe cuando se jubiló. ¿Quieres saber de qué se trata? Escúchalo en el audio que tienes disponible aquí.

En concreto, ha asegurado que solamente ha tenido un jefe en su trayectoria profesional y, por este motivo, ha estado 48 años en el mismo lugar. "No sé ni donde estaba la oficina del paro. Trabajábamos de cara al público y era una juerga. Siempre contando anécdotas y riéndonos. Lo mejor que hizo fue que, cuando me jubilé, me pagó un viaje de ocho días a Tenerife", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.





Prosigue su discurso diciendo que lleva más de 10 años jubilando y, pese a ello, recibe todos los años su cesta de Navidad.





¿Y por qué Antonio tiene un buen jefe? Responde que lleva tres años en España y que su superior es muy majo. "Soy chef de un restaurante italiano. Entré limpiando platos en diciembre. Duré un mes y pico. Fui escalando. Ahora soy manager de restaurante y estoy aspirando a jefe de cocina. Esta persona me respeta tal y como soy".

"Me hacía partícipe de las conversaciones"

Fernando no ha podido evitar contar su historia para hablar sobre su jefe. Para él, es el mejor porque "es un tipo que siempre está ahí. A pesar de que vaya mal la cosa con la pandemia, por ejemplo, está con chistes a todas horas y con la sonrisa en la boca".

Por ejemplo, explica que "en las comidas, siempre revisaba el coche. Y siempre me decía que entrase a comer con él, sentándome a su derecha en las mesas, estuviese quien estuviese con él comiendo. Además, me hacía partícipe de las conversaciones". No te pierdas aquí la sección íntegra de 'la hora de los fósforos'.

Y, por último, recuperamos el caso de Paqui que también es muy especial. Tiene a su marido malito y "cuando se pone malo, mi jefe me deja irme y volver. Ahora se me ha roto el coche y desde hace tres meses llevo el suyo para poder ir a trabajar. Cuando alquilé el piso, también me dejó dinero para poder entregar la fianza".

