Una víctima de estafa: "Me engañaron completamente haciéndose pasar por mi compañía telefónica"

Ya sabes que los ciberdelincuentes no descansan nunca y que el móvil es muchas veces la herramienta a través de la que nos estafan. Además, siempre tienen el mismo 'modus operandi': hacen una llamada, el que está al otro lado del teléfono lo coge sin pensar que puede ser un engaño le explican de dónde están llamando y el interlocutor acaba dando sus datos personales. Los estafadores realizan miles de llamadas fraudulentas a diario. Raquel ha contado en 'Herrera en COPE'lo que le ocurrió un día: "Fui víctima totalmente de la estafa, lo hicieron súper bien. Me engañaron completamente haciéndose pasar por mi compañía telefónica. Es más, me daban escaso margen de tiempo para decidir si quería pagar el aumento que eran eso, 20-25 euros de más o no los quería pagar. Lo tenía que decidir inmediatamente", explicaba. Esta llamada que recibió Raquel es una práctica fraudulenta y, atención, porque este tipo de fraudes están repuntando.

Las fuerzas de seguridad han alertado a través de sus redes sociales de que seamos más precavidos con las llamadas que recibimos porque están observando un incremento de las estafas telefónicas. De hecho, hace solo unos días la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC), y la Competencia, ha puesto una multa de nueve millones y medio de euros a AUDAX, una compañía de renovables, por "robar" clientes a otras empresas energéticas mediante un engaño similar al que llevó a Raquel a dar a su interlocutor todos sus datos. Una de las estafas más habituales estos últimos meses está siendo el "timo de la doble llamada". Este fenómeno se conoce como vishing y es la usurpación de identidad de una compañía, es decir, cuando te llaman te dicen que son tu empresa del gas, de la luz o de teléfono y tratar de engañarte diciéndote que te va a subir la tarifa entre 10 y 20 euros al mes.

¿Cómo evitar fraudes?

Para evitar estos fraudes lo que debes recordar siempre es que las compañías, ya sean telefónicas o energéticas, nunca te van a llamar para comunicarte que te van a subir el precio. Tienen otras formas de avisarte, como por ejemplo informarte en la última factura antes de la subida o enviarte un correo eléctrónico o una carta. Además, también puedes ponerte en contacto con tu operadora o tu eléctrica y comprobar si están cambiando las tarifas como te dicen los estafadores. Pues para ganarse la confianza de sus víctimas y evitar ser descubiertos, la última triquiñuela de los estafadores es pasarse por una compañía que, según aseguran, ha sido recomendada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), o bien que le van a pasar tus datos a esta organización para que sean ellos los que te asesoren sobre las distintas empresas, pero todo es mentira. José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU, comparte con 'Herrera en COPE' una situación que vivieron en la que el nombre de la organización estaba siendo utilizada para estafar: "A través de los propios engañados se ponían en contacto a través de nuestros teléfonos de atención al consumidor para comunicar este tipo de circunstancias", explicaba el portavoz, añadiendo que "esto ya viene de largo. Hemos hecho sucesivas comunicaciones advirtiendo de estas circunstancias, pero este tipo de timos evolucionan y, a día de hoy, estamos expuestos a todo tipo de engaño".

Además, José Carlos ha aprovechado para negar que OCU recomiende "hacer un cambio de compañía", ya que eso se suele hacer a través de sus canales habituales y con todas las garantías, tal y como detalla el propio portavoz. Durante la entrevista, el experto ha enumerado las señales que hay a la hora de pensar que la llamada puede ser una estafa: "Fundamentalmente la inmediatez. Esa exigencia de que tienen que tomar una decisión, no se lo pueden pensar, no les van a mandar nada por escrito, ni siquiera hay posibilidad de contrastar. Esto es una señal de que nos están presionando para tomar ese tipo de decisión. Suelen ser insistentes (...) Ahora se están dando avisos con el cobro de la factura o ha habido incidencias con el cobro de su factura. Este tipo de cosas nos tienen que hacer saltar todas las alertas", explicaba el portavoz de la OCU, detallando las señales a tener en cuenta antes de caer en la trampa. "Ninguna compañía, ningún proveedor de servicios, ni siquiera la agencia tributaria, ni las fuerzas de seguridad del Estado nos van a pedir este tipo de datos telefónicamente", aseguraba.