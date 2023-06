Un verano sin deberes: una profesora de Cádiz explica la actividad para que los niños no olviden lo aprendido

Sigue muy vigente el eterno debate sobre si es necesario o no que los niños realicen deberes en verano para no olvidarse de lo estudiado durante el resto del año. Muchos expertos apuntan a que sí es necesario hacer algún tipo de actividad que sirva a modo de repaso, y otros dicen que, si han hecho un esfuerzo ingente durante el año, no es urgente que hagan deberes. Es lo que nos preguntamos en Herrera en COPE, y para ello, hablamos con Palma García, profesora de Algeciras, sobre cuál es la actividad que deben seguir. Bien atento, porque igual no sabías cuál era.

"Es más que suficiente" explicaba esta profesora que, por cierto, llegó a ser nombrada la "mejor profesora del mundo" en los Global Teacher Award y ha trabajado como profesora del colegio Puertoblanco, en Algeciras, Cádiz, durante 26 años. Ahora es profesora tutora del Grado de Magisterio de Infantil de la universidad UNED en el Campo de Gibraltar.

Por cierto, que ella también daba un horario que deben seguir los niños durante verano, para no perder el ritmo ni desajustar sus propios horarios. "Un horario correcto es levantarse de 10 a 10:30, de 10:30 a 11 desayuna y de 11 a 11.45 haces actividades" explicaba. Ella misma, además, nos contaba que es importante que les dejemos ser autónomos.

La diversa opinión entre los padres

Son muchos los niños que, cuando les propones hacer alguna actividad de verano, te dicen que no quieren tocar ni un solo libro de texto. De texto, puntualizamos, porque lo que sí que quieren es leer, sobre todo, libros de aventuras y de fantasía. Y si bien es un hábito que hay que potenciar y que está bien que lo hagan los niños durante el verano, hay otras tantas actividades que podrían hacer para no olvidarse de lo estudiado durante nueve meses.

Pero lo cierto es que no son muchos padres los que están por la labor de que eso sea así. Por ejemplo, José Segundo, padre de una niña de 12 años. Dice que con las buenas notas que ha traído su hija, ahora se merece descansar. "En el colegio de mi hija mandan tarea de repaso, pero debido a su esfuerzo durante todo el año y que saca buenas notas, no le obligamos, ni ella suele hacer nada durante el verano, excepto a algún libro y algo más" aseguraba.

No es la opinión de Beatriz Juárez, madre de un niño de 9 años, que aseguraba que intenta que su hijo "siga un poquito con la rutina". Por eso, cuando se vayan de vacaciones, le dirá que recoja información de los sitios que visita y demás.

Carmen Rubio, madre de un niño de 7 años, opta porque su hijo haga repaso durante sus vacaciones. "Si el niño hubiera ido mal en el cole haría deberes y repasaría, pero yendo bien me gusta que durante el verano repasen, creo que deben tener ciertas obligaciones y no olvidar lo que han aprendido"

