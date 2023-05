Un vecino de Granada no puede creer lo que encuentra al subirse en un tren en Rusia: "Llamo la atención"

No hay nada mejor que viajar para conocer las diferentes culturas del mundo, comidas, gente, y folklore típico. Son muchos los que se reservan muchos días de vacaciones para hacer viajes de largo recorrido y ver todo el mundo posible. Eso es lo que ha hecho Rama Jutglar , un joven de 23 de la Alpujarra granadina que está haciendo el viaje en tren más largo del mundo. Ahora mismo se encuentra en China y nos contaba en Herrera en COPE lo que le ha pasado cuando ha llegado a Rusia, que puedes escucharlo aquí.

"Este año y el pasado llamé mucho la atención" nos contaba este joven que, aparte de viajar por todo el mundo, es un conocido youtuber (Ramilla de Aventura es su canal) que cuenta con más de 300.000 suscriptores. Nos hablaba desde Pekín, aunque todavía le quedan unos "seis o siete días" para llegar al final de su destino, que será Singapur, desde donde seguirá retransmitiendo las aventuras de su viaje.

80 horas y más de diez países en pocos días

Seguro que alguna vez has escuchado hablar del Transiberiano, esa red de trenes que conecta el país ruso con el Lejano Oriente y que dura aproximadamente unos seis días, aunque recorre casi diez mil kilómetros. Pues bien, estos trenes que está cogiendo Rama, superan los kilómetros y también el tiempo, porque, en realidad, se le ha quedado pequeño el Transiberiano, una ruta que ya ha realizado antes.

Y es que este joven de 23 años salió de su casa el 1 de mayo ha recorrido ya 8.000 kilómetros en 20 trenes diferentes, lo que se traduce a más de 80 horas en tren y más de 10 países cruzando por la frontera entre Estonia y Rusia. Si todo va bien, la semana que viene termina su travesía en Singapur.

"Siempre me ha gustado viajar en tren, y los viajes largos, por alguna razón, se me hacen más atractivos. Me fueron apareciendo esto de la ruta en tren más larga del mundo y pensé que tenía que probarlo" explicaba en Herrera en COPE.

Entre los países que ha ido visitando están Estonia, Lituania y Letonia, Rusia o China, donde se encuentra ahora mismo. Dice que no ha pasado mucho miedo, pero que ha habido días que se han ido haciendo más pesados porque tiene que rellenar mucho papeleo y no le dejan hacer todos los trámites como quiere. "Había bastante complicaciones a entrar en China y he tenido miedo" expresaba.

Su equipaje, eso sí, es muy ligero, porque dice que lleva únicamente una mochila y un bolso, para que le quepa todo en los aviones. "Llevo ropa para una semana, el ordenador, lo que necesito para grabar, una bolsa de aseo y poco más" contaba. También lleva sus conocimientos en los idiomas, porque ha aprendido a hablar algo de alemán y francés, aparte del español o el inglés.

500 días en una cueva

