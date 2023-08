Una psicóloga revela la técnica infalible para gestionar la rabieta de un niño: "Muy utilizado"

La paternidad, siendo algo precioso, es complicada y podemos tener dudas constantes sobre si estamos educando bien o no a nuestros hijos. Es una gran responsabilidad, y como dicen, los hijos no vienen con un manual debajo del brazo.

No existe una guía que nos diga qué es lo mejor para ellos y cómo educarles, pero por suerte, contamos con expertos que nos pueden dar alguna pauta y consejos para nuestros niños y adolescentes.

Eva Cortés es psicóloga y ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para ayudar a los oyentes que son padres a gestionar una rabieta de sus hijos pequeños y cuál es la mejor solución a esas pataletas. Escucha aquí cuáles son los consejos que da en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





Una disciplina positiva

La educación ha cambiado con los años, y en especial, los castigos. Como apunta la experta, "estos castigos ya no tienen un enfoque autoritario, la educación ahora es escuchar desde el respeto, con cariño y amor".

Es conveniente reforzarles positivamente que negativamente, y pone un ejemplo: "mejor decirles: podrás ver la tele si haces los deberes" que "si no haces los deberes no verás la tele". Desde pequeño,la educación está en casa,en el colegio no están para educarles, sino para enseñarles. Algo fundamental para los niños pequeños y su desarrollo es dejarles su espacio, hay que dejarles experimentar su entorno, que toquen, que observen, que jueguen. Si quieres escuchar la entrevista completa, puedes acceder a ella en el siguiente enlace:

Audio





Quizá otra de las dudas que nos vienen, es qué hacer cuando nos llevamos a nuestros hijos a cenar a un restaurante con amigos nuestros y se están portando mal. Muchos de los padres en esas ocasiones, para que los hijos estén tranquilos,les dejan los teléfonospara que jueguen. ¿Esto es conveniente?

La psicóloga recomienda que "en ese momento puntual, para que no molesten, no está mal, pero otra opción es sacarles afuera y hablar con ellos con firmeza y decirles que hasta que no se calmen no entran. En casa hay que enseñarles qué hacer para que sepan comportarse cuanto estén fuera". Eva Cortés recomienda una disciplina positiva yconstruir hábitos buenos desde pequeñitos.

Los límites son fundamentales

Con los adolescentes, la cosa cambia y se complica. Alberto Herrera le pregunta a la psicóloga cómo reaccionar si nuestro hijo adolescente se ha ido con malas compañías y ha acabado en el calabozo una noche.

Cortés responde: "el chico no ha tenido límites en casa y hay que pensar que los límites son reglas y normas, tiene que haber en casa, desde la reflexión y la comunicación". "El adolescente sabe que tiene que haber una consecuencia con sus actos y debe respetar los límites de los demás". Además, esto refuerza su autoestima, porque respetan sus límites y los de los demás. "Si los límites no los tienen en casa, se los encuentran en la calle con la ley".

Como termina la experta, nadie es perfecto, y estamos en continuo aprendizaje. Los hijos aprenden de lo que hacen los padres y somos un ejemplo para ellos.

