Una psicóloga alerta en COPE de los errores en los que no debemos caer para evitar caer en una depresión

¿Alguna vez has estado sin ganas de hacer algo? Has sentido pereza o simplemente no tenías ganas de hacer nada. Puede ser algo común en ciertos momentos, pero es más común en las personas elegir si se hace algo o no. Si no eligiéramos, nos quedaríamos estancados en un bucle constante del que no podemos salir. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones.

Otra cosa intrínseca del ser humano es el desinterés. No pasa nada por sentir desinterés de vez en cuando, el problema surge cuando este desinterés se extrapola a todas las situaciones que vivimos, pasando a sentir las emociones que experimentamos en esos momentos con menos intensidad. Pero, en algunas ocasiones, este desinterés desmesurado puede derivar en enfermedades psicológicas y a ver todo a través de unas gafas de color gris que no nos deja disfrutar.

Es el caso de la apatía, ese fenómeno que ocurre en nuestra mente, que parece poco importante, y que puede afectarnos de formas inimaginables. La psicóloga Marisol Sánchez, explica en 'Herrera en COPE' que la apatía es "un estado emocional en el que dejas de sentir tanto lo bueno como lo malo". Es decir, cuando lo único que sentimos, por decirlo de alguna forma, es la indiferencia o desinterés ante cualquier tipo estímulo externo.

No hay que confundirlo con antipatía

Sin embargo, hay personas que la confunden antipatía, que es algo diferente. "La antipatía es un sentimiento que tienes sobre una persona, una cosa o un animal, es un sentimiento de aversión", que ocurre cuando aparece el estímulo que provoca ese sentimiento. Pero, la apatía es cuando tenemos el sentimiento mencionado anteriormente sin la necesidad de que aparezca ningún tipo de estímulo. Además, "perdura en el tiempo", añade, provocando que disminuya el interés o la motivación hacia las cosas cotidianas de la vida.

La apatía "no es una enfermedad como tal, pero podría llegar a convertirse en una". Se trata de un estado emocional por el que podemos llegar a pasar cualquier de nosotros a lo largo de la vida. "El problema es cuando empieza a perdurar en el tiempo y se convierte en parte de ti o de tu vida". En este punto es cuando empieza a meterse en áreas muy importantes de nuestra vida como son la familia, el trabajo y demás.

¿Puede ser el prólogo de una depresión?

Según la psicóloga, Marisol Sánchez, la respuesta es sí. El tiempo juega un papel muy importante. "Si tú lo coges como un estado de vida y no haces nada al respecto" puede ir condicionándote en "tantas áreas que al final se desencadene una depresión". Por lo que es necesario tomar medidas cuanto antes para poder gestionarlo "de la forma más eficaz" posible.

Además, según explica la experta, "la pandemia ha sido un punto de inflexión en salud mental". Esto se debe a que muchas personas se vieron superadas por permanecer tanto tiempo encerradas en casa y pensando sin parar. "La apatía va relacionado con no poder enfrentarse a ciertas cosas", explica. Además, la apatía es más probable que ocurra cuan do hay un cambio, que en el caso de la pandemia fue que tuvimos que permanecer encerrados en casa.