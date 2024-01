Una ciudadana israelí cuenta cómo vivió el secuestro de cinco familiares: "No sabía en qué situación estaban"

Tenemos que regresar al año 2023 para entender la angustia en la que vive Maayan Sigal- Koren. Volver al sábado 7 de octubre. 91 días de guerra atrás.

A las 6:30 de aquella mañana, Hamás empezó a lanzar los primeros misiles sobre Israel. A esa hora, la familia de Maayan aún descansaba en el kibutz Nir Yitzhak, en el desierto del Negev, a solo tres kilómetros de la Franja de Gaza.

La tarde anterior habían celebrado el cumpleaños de su sobrina. Ella tenía covid, así que no había podido ir, pero sí otros familiares que decidieron quedarse a pasar la noche, y a los que el ataque de Hamás pilló por sorpresa.

La familia de Maayan se cobijó en el refugio que tiene la propia casa. Allí estuvieron encerrados cinco horas eternas. A las 8:30, Maayan habló con su madre. Aunque le tranquilizó saber que todos estaban bien, se extrañó de que el ejército aún no hubiera llegado a esa zona.





A las 11:00 la llamó su hermana. Acababa de hablar con su madre. Los terroristas habían entrado en la casa y lo estaban destrozando todo. Les mandó besos y no supieron más.

Horas después, los soldados israelíes le confirmaron que su madre, la pareja de esta, sus dos tíos y su prima, habían desaparecido. En total, Hamás había secuestrado a cinco personas de su familia. Pero eso no lo supieron hasta dos días después.

Créame si les digo que la pesadilla de 91 días de Maayan no había hecho más que empezar. Este jueves, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' y ha explicado que "es muy difícil".

"No sabía si estaban heridos o en casa"



Esas primeras horas en las que estalló todo fueron un infierno y sintió mucha impotencia. "No podía hacer nada. Yo vivo en el norte de Israel y no tenía nada que hacer para ayudar. No sabía en qué situación estaban. Si estaban heridos o en casa", cuenta a Alberto Herrera.

Cuando le comunican que su familia está viva y secuestrada por Hamás, sintió alivio porque sabía que estaban juntos. "Eso nos dio un poco de fuerza y de fe para seguir y luchar". Tres de sus cinco familiares ya han sido liberados.

Se enteraron de la tregua que hizo Hamás y fue muy emocionante ese momento. "Teníamos que esperar muchas horas, porque la liberación empezó como un tiempo después y en todas esas horas no sabíamos si todo iba a ser, cómo tenía que ser el plan".

Esta chica recibió la llamada de su madre contándole esa liberación y fue "muy emocionante".

Sobre la situación en la que se encuentra su tío y la pareja de su madre, que siguen retenidos, dice que no tienen ninguna información. "Estamos preocupados. No sabemos si están en la misma condición".

No te pierdas la entrevista completa en el audio adjunto a la noticia.