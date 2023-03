El truco de cocina de la abuela de Carlos Herrera que mejorará todos tus platos: "Una maravilla"

Una de las muchas aficiones de Carlos Herrera es la cocina. Es habitual, que el director y presentador de 'Herrera en COPE' comparta en sus redes sociales recomendaciones de los restaurantes a los que va a comer o cenar. Pero, además, también le gusta meterse en la cocina y preparar deliciosos platos para degustar en compañía de sus amigos o su familia.

Este pasado fin de semana, el comunicador ha preparado una receta heredada de su abuela, de la que disfrutado especialmente, como le ha contado a Carlos Moreno, el Pulpo. "Me marqué ayer un arroz con bacalao que hace años que no lo hacía, como lo hacía mi abuela, que de verdad ha sido una cosa que todavía lo tengo dando vueltas por la cabeza", decía Herrera, prácticamente salivando.

Tras escucharlo, el Pulpo quería conocer todos los detalles de la receta y preguntaba si "el bacalao no se te desmiga demasiado en el arroz". "Se desmiga, claro, por eso es bueno echarlo, no casi triturado, pero en trozos, que luego se va haciendo. Además, juntar bacalao desalao con bacalao salao, el cual has tenido que asar previamente. Primero asas el bacalao, porque así lo desalas", le explicaba el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

El truco para evitar que la paella quede salada

Además, detallaba un truco para evitar que la receta te quede muy salada: "Si ves que te está quedando demasiado salado, cortas una patata, la esparces por la paella. La dejas ahí porque la patata chupa la sal que le sobra. Luego la quitas, un poco de horno y ya está". En este punto, Carlos Moreno recordaba que su madre también había preparado una receta similar en varias ocasiones, y en su caso echaba un puñado de migas de bacalao al final. Un paso que el propio Herrera asegura que le da un toque que es "una maravilla".

Para terminar, el comunicador explicaba que, en esta ocasión, había preparado la receta en su casa, viendo el partido de fútbol de su equipo. "Lo hice en interiores, porque lo hice en casa mientras veíamos el Betis. Nos dio mucha alegría a todos", eran sus palabras.

El consejo de aprovechamiento de Carlos Herrera

Al igual que Carlos Herrera ha heredado recetas de su familia, él mismo se las está transmitiendo a sus hijos. Hace escasos días, era el propio Alberto Herrera el que explicaba el truco de cocina que había aprendido de su padre. Se trata de no tirar el pescado frito, si te sobra, ya que puedes utilizarlo para una nueva receta, lo que supone un ahorro importante, teniendo en cuenta los elevados precios de la cesta de la compra actual. Escucha el truco en el siguiente audio.

Audio