El truco para hacer la mejor ensalada con bacalao: se puede comprar en un 'chino'

Goyo González ha querido compartir con los oyentes de 'Herrera en COPE' una receta muy especial y sencilla de llevar a cabo para poder disfrutar de uno de los ingredientes estrella de nuestra cocina: el bacalao. Todo ello presentado en una ensalada que seguro puede ayudarnos a sobrellevar el calor, además de resultar una alternativa muy saludable ante otras recetas.

Ensalada de bacalao en menos de 15 minutos

Esta ensaladita que podemos preparar con una cebolleta fresca, "con cuatro tontunas", como dice Goyo. Se trata de una receta de bacalao al vapor con ensalada de naranja. Si seguimos la receta paso a paso, no deberíamos perdernos:

Cogemos un taco de bacalao ya desalado y lo ponemos en una vaporera. Y es que aquí está parte del truco para que quede una ensalada perfecta y sabrosa. La vaporera no es un utensilio de lo más habitual en todas las cocinas, pero sí que se puede conseguir con facilidad y a un precio más que razonable.





Si no tenéis una vaporera de acero inoxidable lo podéis hacer en esas vaporeras de mimbre que te venden en los 'chinos' o incluso de plástico. Le pones debajo una ollita con agua, eso sí, con la precaución de que el agua no toque en ningún momento el pescado. Un paso fundamental que debes tener en cuenta si no quieres que el pescado se estropee.

No ponemos mucha cantidad de agua y cuando empiece el vapor a salir colocamos el taco de bacalao con un poquito de sal y un poquito de aceite. Tapamos y dejamos que se haga hasta que las lascas se vayan abriendo. Aproximadamente 10 - 12 minutos.

La ensalada, con un toque de naranja

Mientras el pescado se va cocinando con el vapor caliente del agua, en un bol vamos a mezclar cebolleta, aceitunas (a ser posible machacadas y sin hueso), patata que habremos cocido previamente con su piel, le habremos quitado la piel y lo habremos hecho en daditos, gajos de naranja sin la parte blanca y un mézclum de esos de brotes de ensalada.

Justo entonces, preparamos una vinagreta con un poquito de zumo de naranja, un buen aceite de oliva virgen extra, su sal, su pimienta molida.





Cómo presentar la ensalada de bacalao

Si has seguido cada uno de los pasos, en este punto, ya tenemos el bacalao hecho al vapor, hacemos una cama con esa ensalada tan rica, ponemos el taco de bacalao encima, lo abrimos en lascas, mezclamos con la ensalada y "pa'dentro", como dice Goyo.

La cantidad de bacalao que pongas, depende del hambre que lleves. Un lomito, pequeños tacos, cada cual corta el trozo de pescado que le venga mejor. Se trata pues de una nueva versión de una ensalada que se llama ensalada malagueña y que está muy buena.

