El torero Juan Ortega cuenta la verdad de por qué no se casó con Carmen Otte, lo mejor de 'Herrera en COPE'

Casi dos meses después de cancelar su boda, el torero Juan Ortega rompía su silencio este miércoles. Lo hacía en COPE, en una entrevista exclusiva con Carlos Herrera, de la que se hacían eco, en tan solo unos minutos, televisiones, radios y prensa digital.

El diestro vuelve a los ruedos en apenas unos días para arrancar una nueva temporada taurina, pero antes de ello ha respondido a muchas de las dudas que había en torno al enlace que iba a celebrarse el pasado 2 de diciembre.

¿Cómo le dijo a Carmen que no iba a casarse? ¿Quiénes fueron las primeras personas en enterarse? ¿Cuál fue la reacción de los invitados? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Las respuestas a todas las preguntas en la entrevista completa en 'Herrera en COPE' que puedes escuchar a continuación.

Audio





En primer lugar, se ha referido a la repercusión mediática que tuvo la cancelación del enlace: "Al final, en esta vida con la sociedad en la que vivimos, la gente está acostumbrada a casarse o separarse. Pero a suspender una boda unos días antes no. Pero entiendo el follón que se haya formado. No me imaginaba que iba a levantar tanto revuelo".

Ortega se ha mostrado como el único responsable de lo ocurrido y que, es consciente del "daño" que pudo causar tomar la decisión unas horas antes: "El dolor, pues mira, hubiese tomado la decisión unas horas antes y habría sido lo mismo. No deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren".

Si es verdad, dice Ortega, que "solamente puedo hablar bien de Carmen. Es una mujer 10, extraordinaria, que me ha hecho crecer como persona y torero, al igual que su familia. Siempre me han tratado como un hijo. Y si algo me duele y por algo estoy sufriendo es por haberle hecho daño unas personas que no son responsables de su decisión".





Durante la entrevista, Carlos Herrera le ha preguntado por el amanecer del 2 de diciembre: "Es algo que tienes en mente, aquello no fue fruto de un arrebato, me considero una persona templada. Me gusta pensar las cosas, sobre todo las decisiones importantes. Estaba solo en mi habitación. Llamé a Carmen. Luego a mis padres, y luego al cura. Al final era la persona que nos iba a casar".

Vuelve a ver la respuesta a esta y muchas otras preguntas en el siguiente vídeo.





Arranca la temporada taurina 2024

En materia laboral, Ortega ha explicado que arranca en México la próxima semana: "Estaremos allí tres o cuatro días y volveremos a España", con una primera parada en Valdemorillo.

Sobre cómo se prevé la temporada, dice que "el mes de febrero empieza a caminar la temporada, aunque los platos fuertes comienzan en marzo. Está muy bien planteada, como yo siempre he querido. El resultado de la temporada que viví el año pasado, fue que se convirtió en una de las más importantes de mi vida".





Este año estará en Madrid. Y tiene la idea de torear, de hecho, en San Isidro y en Sevilla. Ante la pregunta de si un torero escucha todo lo que se dice en el ruedo, desde el tendido, Ortega asegura que solo escucha lo que quiere y que "cuando las cosas van bien, sí tengo mucha conexión con los tendidos", mientras que "cuando va cuesta arriba, se me 'cierran' los oídos".

Respecto a cómo le puede afectar su circunstancia personal al desarrollo de su carrera, indica que "uno va teniendo sus años de alternativa, sabe como afrontar las cosas y como son decisiones que uno toma seguro de sí mismo y convencido, e intentaré que me afecte lo menos posible".