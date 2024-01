Un joven de Málaga se va de viaje, escribe a su madre y se queda perpleja por su respuesta: "Molestaba"

Este lunes, hemos querido a preguntar nuestros 'fósforos' de 'Herrera en COPE'sobre terminología que usan en su día a día. O, por el contrario, si hay determinadas palabras que no entienden y que se emplean habitualmente en la actualidad. No te pierdas aquí la respuesta que recibió una fósfora por parte de su hijo, que se encontraba en pleno viaje de estudios.

En concreto, esta 'fósfora', llamada Ana, indica que ella no utiliza ninguna de estas expresiones aunque está harta de escucharlas. Sus hijos son adolescentes. "Les da también por hablar en catalán. No entiendo nada, si somos de Málaga. La cuestión es que el niño se fue hace un par de años de viaje de estudios. Le escribía y todo me lo contestaba con una x y una d. Yo pensaba que era por dios. Y creía que todo lo que le decía le molestaba".

Alberto ha contado que está sufriendo en primera persona lo que es no entender a su hijo. Tiene catorce años y "semanalmente hay algo nuevo. La semana pasada decía cringe. En plan, también lo dice mucho. Es algo repetitivo. Lo tuve que buscar. Descubrí que significa dar vergüenza ajena".

Asegura, además, que hay muchas frases que no consigue recordar porque su cerebro "no es capaz de asumirlas".

"En todas las conversaciones usa 'en plan', o tipo bien, tipo mal", concluye este 'fósforo' su intervención.

Una 'fósfora' llamada Ana dice que su hijo tiene 23 años. Les mandó un audio en un grupo familiar que tienen y "no nos enteramos de lo que está diciendo. Por ejemplo: Pedro, quieres ¿comer carne con patatas?. Y respondió: si, ¿no?. Todo es 100% seguro. Todo lo trama".

Asegura que también dice muchas expresiones como 'pava'.

María José Navarro dice que hay otra frase que dicen mucho los jóvenes. La palabra tipo. "Quedamos tipo cinco", ponía de ejemplo la colaboradora de 'Herrera en COPE'.

Volviendo a nuestros oyentes, Félix asegura que lo que le da coraje es "que cuando habláis de abreviaturas, nosotros tenemos que hacernos a lo que dicen ellos, y cuando a ti se te ocurre la que tú decías toda la vida, me tengo cortar para no decirla".

Felipe es otro 'fósforo' que ha querido contarnos su experiencia con este tipo de expresiones. "Tengo 38 años y tengo una hija con 17, otra con 11... y hablando de algunos temas, yo no suelo usar chándal, pero el otro día me compré uno. Un día me puse la capucha. Y me dijo uno de mis niños: papá, qué te piensas, ¿que eres un mdlr?". (Esta expresión viene del francés y significa 'chico de la calle').

Además, también hemos descubierto las expresiones que usan en casa de Javi. "Tengo un hijo con 18 y otro con 22 y yo no tengo forma de entenderles". Un día, compraron un coche y fueron al concesionario. "El hombre nos mandó unas fotos por ordenador del coche. Y me dijo que las fotos pesaban mucho. Yo entendí que era el coche y le ofrecí mi camión para cargarlo".









"Con las palabras estas raras, yo no tengo mucho ánimo. Pedí que hablaran para que me entere. Tengo 55 años", concluye su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Escucha aquí la sección completa.

Por último, escuchamos la historia de otro oyente que juega online. "Tenemos expresiones normales pero luego vas adoptando palabras de la gente joven. Usan mucho la palabra trolear. Cuando alguien te vacila con un tanque, se dice trolear. Luego hay gente que se queda paralizada que te dicen bot. Que es como si fuese un jugador que lo mueve un ordenador".