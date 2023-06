Experto en búsquedas submarinas, en COPE: "Un atrevimiento bajar a 4.000 metros sin tener un robot arriba"

Un buque con capacidad para operar drones bajo el agua, varios aviones de la Guardia Costera estadounidense y de las Fuerzas Armadas canadienses, equipados con alta tecnología, son parte del operativo que trabaja contrarreloj para encontrar al sumergible turístico desaparecido en el Atlántico con cinco personas a bordo que iban a ver los restos del Titanic.

Los aviones sobrevuelan sobre el área de búsqueda, ubicada aproximadamente a 1.450 kilómetros del Cabo Cod de Massachusetts, donde se presume que podría encontrarse el sumergible. Podría estar en la superficie o bajo el agua, a una profundidad de hasta 13.000 pies (unos 4.000 metros).

La última hora la ha dado la Guardia Costera de Estados Unidos que informa de ruidos submarinos detectados en el área en el que se está buscando al Titán.

Un halo de esperanza en medio de las peores perspectivas porque el tiempo apremia al ir agotándose el oxígeno que dispone el batiscafo y del que dispondrían los cinco navegantes.

Ahora se conoce que OceanGateExpedition no disponía aún de los permisos para llevar a cabo este tipo de expediciones.

José Cubeiro, director de la empresa ACSM y especialista en vehículos submarinos de control remoto, tiene una amplía trayectoria ya que ha participado en la búsqueda del Villa de Pitanxo y también buscó a las niñas de Tenerife que desaparecieron con su padre, sigue minuto a minuto lo que está ocurriendo con el Titan como ha confesado en Herrera en COPE.

Cubeiro descarta que se hayan metido a 4.000 metros de profundidad sin todos los permisos, "no creo que haya el atrevimiento de mandar a un vehículo experimental con gente al fondo del mar, de todas maneras la gran dificultad que tiene localizarlo es importante, no es nada fácil. Lo que veo es que se está haciendo también una búsqueda superficial grande y no ha bajado ningún vehículo de control remoto".

Sorprende que haya bajado al fondo del mar sin un vehículo de apoyo

Una de las causas por las que aún no se haya movilizado uno de estos robots puede ser porque "no es una logística fácil. Lo que me sorprende que baje con un vehículo de estas características y no tenga allí ya un robot. Han bajado con un vehículo autónomo y no tienen a ningún vehículo de control remoto", explica el director deACSM, que contempla múltiples motivos que le han podido ocurrir al batiscafo, "haya succionado algo con alguna hélice, que el sistema de flotabilidad no ha funcionado, que se haya enganchado con algo, por eso lo normal es que ese submarino tuviera un barco con un robot de control remoto en la zona".

Aunque Francia ha enviado un barco equipado de un robot submarino para buscar en el fondo del mar, aún tardará algunos días en llegar y no hay tiempo, "es un vehículo potente que puede bajar a 6.000 metros de profundidad, pero primero tiene que llegar a la zona y luego ponerse a buscar. Nosotros con el Pitanxo estuvimos buscando tres días o localizar el avión de Air France que iba a París se tardó tres años", advierte el experto.

"Es un atrevimiento muy fuerte bajar a 4.000 metros sin tener en superficie un robot", reitera José Cubeiro que descarta que a esa profundidad "haya muchas corrientes, en superficie sí, pero en el fondo del mar las corrientes deben ser poquitas o inexistentes"

¿Qué les ha podido pasar?

Sobre los ruidos escuchados en las últimas horas por la Guardia Costera de Estados Unidos, Cubeiro tiene algunas dudas y centra la atención en las necesidades del interior del pequeño submarino, "el límite lo marca la capacidad de oxígeno que tengan a bordo. Es un vehículo muy pequeño, no llega a 7 metros de largo y con 5 personas a bordo, estamos hablando de una capacidad muy escasa. La angustia es tremenda porque si no aparecen en un tiempo récord va a ser complicado".

"Creo que si estuviera en superficie, les habrían localizado", afirma el experto que teme que les haya pasado algo técnico "o bien se han enganchado con una red o que alguna de las hélices haya sufrido algún percance. Nos ha pasado a nosotros, pero no es lo mismo un vehículo autónomo con gente dentro que un vehículo submarino de control remoto que no llevas a nadie".