La sustancia que encuentras en alimentos del día a día y que ha sido categorizada como cancerígena

La decisión está aún calentita: la Comisión Europea ha decidido prorrogar, durante diez años, el uso de una sustancia en el campo. "Se utilizan para eliminar malas hierbas que no son convenientes para el desarrollo de ciertos cultivos", explica Jorge Alcalde en 'Herrera en COPE'. Pero esta no es su única utilidad. Si quieres saber de qué sustancia se trata y en qué alimentos está también presente, escúchalo en el siguiente audio.

Sea como fuere, el próximo día 15 de diciembre caduca la autorización para utilizarlo. Todos los miembros de la Unión, deberán tomar una decisión. Lo que ha ocurrido es, que a falta de un acuerdo mínimo entre países, la Comisión ha decidido prorrogar su uso.

¿Es esta medida correcta? Pues la ciencia ha hablado hasta 16.000 veces sobre ello y "no han encontrado ni una sola razón para no prorrogar el uso de este herbicida. La revisión, a través de estos estudios científicos, ha demostrado que no existe ninguna evidencia que demuestra que sea tóxico y peligroso para la salud", argumenta Alcalde.





Pilar García Muñiz le ha contado a Alberto Herrera que la desconfianza por parte de los ecologistas surgiría en el año 2015, cuando "la Organización Mundial de la Salud decretó que estos glisofatos estaban en el grupo 2A de agentes cancerígenos. Los productos que se incluyen aquí son el café, el té muy caliente. El riesgo del uso convencional de los glisofatos podría ser el mismo riesgo que tomar algo té muy caliente. Es obvio que esto no es motivo para evitar que un elemento tan imprescindible para el desarrollo de la agricultura, se pueda seguir utilizando".

"Sería un ataque a las propias instituciones europeas"

Las organizaciones ecologistas indican que se ha perdido una oportunidad histórica. Pero la cosa no se queda aquí porque, la próxima semana, el Parlamento Europeo hablará sobre la reducción de todos los tipos de plaguicidas. El campo español está viviendo un momento crítico. Para entender las consecuencias de estas decisiones, hablamos con José María Castilla, representante de ASAJA en Bruselas.





"Yo lo llevaría mucho más allá y diría que lo que supondría haber tomado esa decisión sería un ataque a las propias instituciones europeas", comienza su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Castilla añade que "el glifosato no es cancerígeno. Por lo tanto, yo creo que esa decisión habría tenido unas consecuencias mucho más graves".

El representante de ASAJA en Bruselas explica que se producirían unos factores, por tanto, que serían muy contraproducentes si se apoyan estas medidas. "No vamos a aceptar, desde ASAJA, ningún tipo de reducción cuando el resto de países del mundo no van a tener este tipo de restricciones. Esto sería una competencia desleal importantísima", incide en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

