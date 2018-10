Susana Díaz pone contra las cuerdas a Albert Rivera en su entrevista en COPE

La presidenta de la Junta Andalucía ha reiterado en “Herrera en COPE” que la ruptura del pacto de gobierno con Ciudadanos le "sorprendió” porque todos los políticos quieren agotar las legislaturas aunque es normal que por estrategia electoral se rompan un poco antes. Ha reconocido que "no vió venir a Rivera sobreactuando y mandando parar máquinas".

En su opinión, el líder de Cs tuvo en cuenta que disputar el espacio de la derecha era más difícil con Casado que con Rajoy y “entró en pánico”. Ha criticado la campaña de "sucia confrontación" que está realizando el PP en Andalucía “propia de partidos marginales que intentan hacerse hueco o fruto de la desesperación”.

Susana Díaz ha explicado que el adelanto electoral al 2 de diciembre obedece a tres razones: la ruptura de gobierno que impide aprobar los presupuestos autonómicos, evitar una campaña electoral a los ciudadanos de seis meses y porque “quería un debate hablando solo de Andalucía”. El presidente Sánchez, ha declarado, participará en la campaña electoral, “me ha dicho que estará para todo lo que necesite”. No contará con los expresidentes regionales Chávez y Griñán “que están fuera de la política desde hace tiempo y atraviesan una situación difícil”.

La candidata del PSOE a presidir el gobierno andaluz ha reconocido que Pedro Sánchez tiene dificultades para llevar adelante sus planes porque solo cuenta con 84 escaños “pero tiene voluntad y hará lo que pueda”. Ha añadido que PP y C's deben apoyar las cosas buenas para el país porque “España está encanallada y la sociedad está harta. Echo en falta que los partidos constitucionalistas a la hora de la verdad no pongan los intereses de España por delante de la táctica electoral”.

La presidenta andaluza está convencida de que Sánchez defenderá el orden constitucional. “Estoy convencida de que no permitirá el chantaje de nadie que ponga en peligro la unidad de España y no creo que exista en estos momentos un acuerdo con partidos que apuesten por quebrar esta unidad. Aclara que puede haber acuerdos concretos y buenos para la nación, en referencias a Podemos.

Respecto a la sentencia de los ERE falsos y las tarjetas de crédito públicas usadas para pagar prostíbulos, recuerda su compromiso con la transparencia y en contra de la corrupción. Susana Díaz dice que “lo que deseo es que las justicia se pronuncie cuanto antes y los culpables paguen por lo que han hecho porque ha sido muy doloroso”. Añade que “cualquier desvío de gasto público debe tener el rechazo total de quien esté al frente del gobierno, pero si lo mezclas con la explotación de mujeres aún más, es repugnante”.

Por último, la líder del PSOE andaluz no ha querido valorar la conversación entre la fiscal Dolores Delgado, actual ministra de Justicia y el comisario Villarejo. Afirma que las conversaciones privadas no me importan, lo que me preocupa es que se utilicen para extorsiones conversaciones privadas”.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA