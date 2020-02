Quizá estemos siendo algo catastrofistas en esto de que las máquinas nos van a quitar el empleo. Quizá no nos hacemos una idea de cómo puede ser de útil una máquina. Dice Silvia Leal,experta en innovación, que “tenemos tanta tendencia a quedarnos con lo negativo, que no ponemos la otra cara de la moneda. Tenemos suerte de vivir estos cambios”. La clave está en la ley del aprendizaje. “Vivimos un momento de segundas oportunidades, gente sin carrera pueden ahora estudiar y conseguir cambiar su vida”. Y por eso, dice que las carreras o estudios que tendrán más salidas, serán las ingenierías o ciencias pero las humaninades con componente digital, también. “Habrá espacio para todos los que estudien.” Y es que por lo visto, las empresas dicen que tienen problemas para encontrar talento.

Las nuevas tecnologías no son nuevas, a pesar de que pensemos que todo se va a transformar de golpe. Vienen de los años 40, los robots de los años 20... pero han ido evolucionando. Dice Leal que “si miramos desde hace casi un siglo no es difícil saber hacia donde va, y tenemos suerte. La impresión 3D puede acabar con las listas de espera de trasplantes, aunque todavía no sea legal”.

Reivindica el talento español, que no se conoce. “Hay empresas españolas involucradas en la NASA, programas que diferencian entre estar clinicamente muerto o en coma. “Saber si estás sufriendo o no”.

Asegura Silvia Leal, que todos somos capaces de hacer cosas increíbles con las nuevas tecnologías, pero que no se nos olvide lo que nos hace humanos: “los humanos cuantos más humanos seamos, más tiempo estaremos en el puesto de trabajo. Si tratamos en una tienda a la gente hablándoles como un robot no vamos a conservar su trabajo”.

Asique, no seamos catastrofistas, sino optimistas por el futuro que está por llegar.