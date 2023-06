Sigue en directo, a partir de las 9h, la entrevista de Carlos Herrera a José Cobo Cano, arzobispo de Madrid

Este martes, a partir de las 9:00 h, Carlos Herrera entrevista, en directo, al nuevo arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo Cano, tras su nombramiento este pasado lunes.

La Santa Sede hacía público este 12 de junio, que el Papa Francisco ha nombrado arzobispo de Madrid a José Cobo Cano, actualmente obispo auxiliar de esta diócesis. Así lo comunicaba la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española. Desde 2014 era arzobispo de Madrid el cardenal Carlos Osoro Sierra.

Tras el nombramiento, Cobo se confesaba "con vértigo y sobrecogido" y pedía "que nos apoyemos en la grandeza de la fe que hemos recibido". Además, el prelado quiso agradecer a su antecesor, Carlos Osoro, que le haya enseñado a "mirar con ojos de pastor, a poner por encima el amor, aunque eso nos complique la vida".

"He sido muy feliz siendo cura en Madrid, y agradezco todas y cada una de las muestras de cariño que me han llegado. Cuento también con los laicos y laicas, con amigos y amigas que sé que me van a apoyar compartiendo este camino juntos", añadía en su primera comparecencia.