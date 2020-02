Antonio Carbonell, el Sicus, es el líder de Sabor de Gràcia , que cumple 25 años haciendo música, haciendo rumba con sabor. En este cuarto de siglo han puesto en el mercado diez discos y ahora sacan un nuevo trabajo "con canciones nuevas que teníamos compuestas" dice Sicus que nos ha presentado su música y ha compartido los temas que más le gustan oir en su 'playlist'.

En estos 25 años se han ido renovando, no solo en sus composiciones sino también algunos de sus componentes, "han pasado con nosotros gente que han evolucionado como el actual guitarrista de Macaco, también estuvo con nosotros la corista de Alejandro Sanz,...".

Nacieron, como el Sicus, en el barrio de Gràcia de Barcelona, " yo nací cerquita de la casa donde nació el Pescaílla y cerca de la única plaza dedicada a los gitanos en el mundo. Estoy dentro de la Agrupación de Gitanos de Cataluña y me gusta ayudar no solo a los gitanos, vivimos una sola vida y lo mejor es ayudar".

Para quien se pregunte qué diferencia a la rumba flamenca de la catalana, la respuesta se la da el Sicus: "el ventilador y la manera de tocar las palmas esa es la diferencia".

¿Qué le gusta a un gitano rumbero del barrio de Gracia? Esta es la 'playlist' del Sicus

“Back to black” de Amy Winehouse, "me fijo mucho en las voces y Amy aunque no es negra, canta como una negra es como si escuchara a Camarón cantando flamenco.

“Shape of You” de Ed Sheeran , "tiene una musicalidad tremenda y ha revolucionado el género. Escucho a Amy y me hace llorar y con Ed Sheeran es otro rollo".

“Street life” de Lalah Hathaway, "es un concepto urban de la canción, con una voz increíble que te engancha".

“La Turbulencia” de la orquesta Guaco, "es una orquesta venezolana de la que hemos tenido a su bajista con nosotros y ellos, como nosotros hemos hecho con la rumba, han evolucionado en la salsa"

“ Tengo una novia” de Original Elías y Moncho Chavea,"unos gitanos madrileños que son unos fenómenos que han revolucionado el mundo del trap flamenco. Lo están petando en Youtube y en las redes y son una influencia en la música urbana".