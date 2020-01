Sara Baras: "El cariño y el respeto te hace trabajar mejor"

El compromiso por el baile de Sara Baras es absoluto. Algo normal teniendo en cuenta que nació entre la disciplina de una bailarina de ballet, y el compromiso de un militar. Además su abuelo era pianista, y siempre decía que el piano no se aporreaba sino que se acariciaba. Así ha crecido Sara Baras. Aunque ella no acaricia el suelo, si no que lo repasa de arriba a abajo: "nosotros viajamos con nuestro propio suelo, y lo importante es pisar derecho". Aunque con el paso de los años "se acaricia más y se golpea más fuerte".

Dice Sara Baras que para expresarse, lo lo hace mejor bailando que usando las palabras. Bailar es su vida, y cuando disfruta no se acuerda de nada más, aunque a veces, sin querer, quiera tener controlado que la luz está bien, que si la música entra a tiempo, o que si el público se mueve de sus sillas, porque ella es bailaora pero directora de sus espectáculos. El último "Sombras" se queda en Madrid 6 meses. En el Teatro Nuevo Apolo con un equipazo "entregado para pasar un par de horas disfrutando".

La farruca, es uno de los espectáculos más especiales, porque era un baile de hombres. Y cada día es diferente. "Hay un esqueleto, una parte mecánica estudiada, pero luego todo depende de cómo esté el día, el público y tu". Porque lo que llevas dentro dice que está en su baile, y "a veces acaricias más, y otras golpeas".

Hace unos meses, dos mil niños, eligieron su espectáculo para ir a verla dentro de las actividades extraescolares. Herrera se pregunta por qué eso no se hace aquí, y Baras no lo sabe, pero dice que "me encantaría pensar que mi hijo tenga esa oportunidad".

Después de Madrid, queda Asia, Sudamérica, hasta un total de más de 300 funciones. Sara Baras, pisa derecho, disfruta cuando baila, y hace feliz a su público, pero cuando no está bailando, se calza unas zapatillas, y sigue caminando hacia adelante.