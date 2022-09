Teniente General Gan Pampols, sobre la amenaza nuclear de Putin: "No concibo que escale más allá de Ucrania"

La amenaza de ataque nuclear en territorio ucraniano por parte de Rusia es una realidad. Así lo cree Francisco José Gan Pampols, Teniente General del Ejército de Tierra en la reserva, que ha considerado en Herrera en COPE que la advertencia del presidente ruso de que cuenta con un arsenal nuclear "sin parangón" que le permite contrarrestar cualquier amenaza occidental "es un aviso de una situación a la que no quiere llegar pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla".

El Teniente General del Ejército de Tierra descarta asimismo la posibilidad de un invierno nuclear."No creo que una acción por cruel, salvaje e inexplicable que se produzca, tenga consecuencias más allá del territorio de Ucrania. Es cierto que las fronteras no detienen la radiación ni la lluvia radiactiva pero no concibo que esto escale más allá de las fronteras de Ucrania, en el peor escenario posible".

ARMAS NUCLEARES TÁCTICAS

En su opinión Putin podría llegar a recurrir al armamento nuclear táctico, armas, "que van desde el medio kilotón hasta los cinco". Para hacernos una idea, explica el Teniente General, "la que arrasó Hiroshima tenía 16 kilotones y las de Nagasaki 20".

No obstante no cree que las llegue a utilizar contra la población, ya que sería "una escalada poco inteligente". "Si tuviera que utilizarlo porque no le quedara otro remedio, lo haría sobre alguna infraestructura crítica que hiciera que la calidad de vida en Ucrania decayera notablemente".

MOVILIZACIÓN DE RESERVISTAS

El experto considera además que no es operativa "a corto plazo" la movilización parcial de reservistas anunciada por el presidente ruso. "Llevará un tiempo el que esa gente a la que llama a filas se integre en su antiguo puesto, vuelva a ponerse al día, se le vista, se la vacune, adquiera un grado de cohesión, lo que hace que no sea utilizable en primer término en Ucrania porque es lo que está ocurriendo está ocurriendo ahora, no dentro de 15 días".

En este sentido, el principal problema, advierte "no lo tiene en el factor humano para tropa o especialistas, sino en los cuadros de mando, no tiene tenientes o capitanes porque los que han fallecido no los puede reemplazar". Eso sí, "puede acelerar su formación".

En cuanto a la huida de algunos soldados rusos ante el llamamiento de Putin reconoce que "cuando un soldado abandona su equipo y sale corriendo, es porque está mal mandado, no tiene ejemplo y ha perdido sus valores o la esencia por la que combate", por lo que lo primero que hay que hacer es "revertir esa situación y devolver moral y voluntad de vencer".

CHINA, UN PAPEL CON "DOBLE" CARA

Sobre el papel de los chinos en el conflicto, Francisco José Gan Pampols asegura que tiene "dos caras, ni una mala palabra ni una buena acción", es decir "le dice que hay que sentarse, que no escale, pero no restringe sus compras, no debilita económicamente a la federacion, es más, la sostiene".

Por último no considera que la situación de la economía rusa que se ha contraído cerca de un 5%, según informes de los propios rusos desestabilice "directamente" al país. "La capacidad de sacrificio de la población rusa es extraordinaria, no tenemos nada más que ver la caída de la Unión Soviética en la década de los 90. No le afecta con esa profundidad".