Rubén García, boxeador y obrero en el tajo: “Soy el hombre que soy gracias a mi abuela”

Rubén García tiene 39 años había pensado en dejar el ring este año. Pero hablando con su entrenador han decidido alargar su carrera un año más.

Trabaja en la obra y todos los días cuando acaba en el tajo, se marcha a recibir golpes. Y también a darlos, claro.

Rubén es boxeador pero lo que le hace feliz de verdad es ser sparring, el oponente de otros boxeadores que se entranan para un combate

En Herrera en COPE ha contado que trabaja en la obra diariamente “nueve horas, casi diez... y después me voy a entrenar. Ser boxeador es mi segundo trabajo”.

Rubén ha relatado su infancia, una infancia dura en la que “mi madre murió cuando yo tenía 4 años, y mi padre cuando cumplí los14. Mi abuela Concha fue la que me sacó adelante, ella me llevó a los benjamines del Real Madrid y soy el hombre que soy gracias a mi abuela”

Ha confesado que dejó el colegio “porque quería trabajar y no me gustaba estudiar. Hacía 'pellas' hasta que me pilló mi abuela. Para no darla digustos me puse a trabajar y empecé en la obra”

Esa falta de referentes paternos los echa en falta “ahora. No tuve esas caricias que yo sí puedo dar a mi hija y me acuerdo mucho de ellos”.

Rubén García ha contado a Alberto Herrera que su primera vez como sparring fue “frente Carlos Ruiz, que fue campeón de España y luego dejó el boxeo. Pero nunca he pensado ser boxeador profesional. Me puse a entrenar, me empezó a gustar y ya continué con este deporte”.

Es como cuando peleas, pero con casco. Eso lo necesitan los boxeadores dos o tres veces por semana. Si te contratan de esparring no es para que te peguen aunque me han contado que en otros gimnasios hay boxeadores profesionales que hacen abusos y escabechinas con amateurs”.

Este será su último año como boxeador. “Me han llamado para hacer cuatro asaltos, pero yo quiero hacer más y poder retirarme a gusto. Voy a cumplir 40 años, y aunque me siento bien, con esa edad ya no te ves como antes”

Por último Rubén García ha reconocido que “el boxeo me ha hecho ser trabajador y honesto. Te hace tirar para adelante y si remas, llegas”