Rosá María Payá, en COPE: "Me preocuparía ser español y que mi gobierno defienda una dictadura asesina"

Miguel Díaz-Canel a quien Raúl Castro eligió para poner al frente del régimen cubano -régimen que sigue dirigiendo en la sombra el propio Castro- como dice en Herrera en COPE Rosa María Payá "este general nonagenario se sienta a la cabeza de un cuerpo de inteligencia y de tres ejércitos", ha sido reelegido para un segundo y último mandato de cinco años por la Asamblea Nacional con el con el 97,66 % de los votos de los diputados del máximo órgano legislativo del país.

Llama la atención que dos diputados votaron en blanco y uno se abstuvo, "forma parte de la estrategia del régimen, ahora ganan por el 97 % de los votos, es otra forma de burlarse de todos los cubanos", comienza diciendo en la entrevista que este viernes le ha hecho Carlos Herrera a la líder del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, Rosa María Payá, hija del recordado opositor al régimen de los hermanos Castro, víctima de la dictadura, Oswaldo Payá.

Asegura la directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Paraamericana y fundadora de Cuba Decide que si alguien tenía alguna esperanza de que Cuba dejara de ser una dictadura, debe ir perdiéndola, "para el que tuviera la esperanza puesta en un proceso dirigido por Raúl Castro y los militares que llevan 64 años en el poder, para los cubanos esto es parte del paisaje; con la violencia y la represión, por ahí no viene el cambio, los cubanos salieron a las calles en el 2020 y el 2021 y que han seguido en las calles. El pueblo cubano está convencido de que para salir de la crisis profunda, en un momento en el que no hay ni aspirinas en las farmacias, ni comida, en un momento de crisis humanitaria, los cubanos sabemos que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura".

Una represión que cuenta con cifras que ponen los pelos de punta como la de presos políticos sin que la comunidad internacional se inmiscuya "hay más de 1.000 presos políticos en Cuba. Un régimen que te lleva a jugarte la vida y aún así los cubanos salen a la calle" afirma Rosa María Payá que hecha en falta el apoyo al pueblo cubano de la Comunidad Internacional, "¿qué está faltando, Carlos? Falta apoyo de la comunidad internacional, falta la coherencia en Europa, falta la coherencia de las democracias del mundo".

Y esa falta de apoyo quiénes lo viven son los cubanos, "es una tragedia cotidiana lo que se vive en nuestro país, el acceso a la gasolina es difícil, el mismo régimen reconoce que se está viviendo con menos del 60 % de lo mínimo necesario en términos de combustible en el país, pero el drama diario de las familias cubanas es que no tienen agua potable, el drama diario es la falta de energía eléctrica para que no se pudran los alimentos que consiguen para toda la semana. Los que tienen bebés o ancianos el poder tener una atención mínima de calidad", denuncia la dirigente de Cuba Decide que destaca como ejemplo lo ocurrido durante los momentos más duros de la pandemia mundial por la Covid-19, "en el pico de la pandemia, el régimen se negó y se niega a recibir las vacunas verificadas por la OMS. The Economist publicó un informe con la estimación de que 62.000 cubanos murieron por coronavirus, 62.000 cubanos en una población de poco más de 11 millones, 550 cubanos por cada 100.000 habitantes. En EE.UU., el número es de 330 fallecidos por cada 100.000 habitantes, esta es la magnitud de la tragedia; al mismo tiempo, 367.000 cubanos fueron encontrados queriendo entrar en los Estados Unidos por la frontera sur huyendo de la miseria, la represión, la violencia, el gran fracaso del comunismo en Cuba en 64 años".