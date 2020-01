Rosa Díez: "Sánchez y su partido odian mucho más al PP que a ETA"

La exdiputada Rosa Díez ha respondido este viernes con contundencia a María Chivite después de que la presidenta de Navarra asegurara en una entrevista que los partidos de derecha vivían mejor cuando existía ETA. Díez ha aseguradoque es "triste" ver a la dirigente socialista decir esto y lo considera una "indecencia". "Es triste tener que escuchar esto tras tanto miedo y sufrimiento. No se puede soportar que lo haga un cargo público y no se puede soportar que el gobierno de la Nación se calle y no diga nada. Infamia tiene nombre de mujer y se llama María Chivite", ha dicho Díez en su sección del programa "Herrera en COPE". Y ha añadido: "Sánchez y su partido odia mucho más al PP que a ETA".

La exlíder de UPyD también ha criticado la elección 'a dedo' de Dolores Delgado como Fiscal General de Estado. "A Sánchez le faltaba un Ministerio, y eso que tiene 22. Le faltaba el de la desjudicialización. Un ministerio para no juzgar a los políticos delincuentes si son de la cuerda. Ha nombrado a Dolores Delgado para perdonarles la vida y que haya impunidad en los delincuentes de su cuerda. Esto es muy grave en términos democráticos. Delgado fue Ministra de Justicia y tiene una relación en negativo con la decencia y los derechos humanos, particulamente de las mujeres. 'La Lola' le reía las gracias cuando Villarejo explicaba que tenía una red de prostitución de mujeres. Este es el feminismo progre de esta panda que nos da lecciones todos los días de feministas", ha dicho.

Para Díez, es claro que Sánchez aspira a ser "El Rey Sol". "Aspira a que no exista oposición porque él le dice lo que tiene que hacer. A la fiscal le dice que sea independiente y ella responde: "a sus órdenes, señoría". El Estado soy yo. No hay separación de poderes, no hay control del Parlamento, los jueces no son independientes, la Fiscalía se convierte en el ministerio 23... Es un despotismo. El Gobierno de Sánchez se parece muchísimo al de Maduro. Sólo falta el Ministerio de la felicidad, que ya llegará", ha dicho.

Los sediciosos ya han cobrado la primera pieza que le exigieron al gobierno:la Fiscal General del Estado será cesada. “La fiscalía de quien depende...?, de quien depende...? depende del gobierno, no... ? pues bueno, ya está”. Sánchez y su relación con la separación de poderes. — Rosa Díez (@rosadiezglez) January 13, 2020

Sánchez inaugura temporada: ha dado instrucciones a la fiscal ( “le he dicho que sea independiente”); ha anticipado lo q harán los jueces sobre Cataluña (“la vía judicial no tendrá el recorrido que ha tenido..”) y ha ordenado a la oposición lo que tiene q hacer. Retratado. — Rosa Díez (@rosadiezglez) January 14, 2020