Roberto Sánchez: “En esta novela hay carnaza para fake news”

Roberto Sánchez lo tiene fácil a la hora de plantearse escribir una novela, y es que cada día que va a la radio, a su puesto de trabajo, le llegan historias que literalmente hacen que se le ocurran novelas con cada una de ellas. Estaríamos hablando de varias novelas cada semana.

La premisa de esta última novela que presenta, es aquella situación tan real que vivimos con la exhumación de los restos de Franco. Lo que ya forma parte de una ficción es plantearse que realmente allí estuvieran dichos restos. Es la novela de intriga “Quienes manejan los hilos”, de Roberto Sánchez.

Y ojo porque los que leen a Roberto Sánchez dudan... y afirman ser adictos a su narrativa. Porque en esta novela de Sánchez “no hay nada que se pueda probar que no haya ocurrido, por muy pretencioso que parezca”. La novela parte de esa realidad y mezcla una ficción que no ha sido fácil, porque “en los primeros momentos de la pandemia, he estado muy bloqueado, aparte de que yo escribía en el AVE y el metro”. La historia es un misterio y un ejercicio de nostalguia, porque el protagonista, un secretario de estado ficticio “Ramón Santolalla, bebe algo de mi, tanto que mi madre, que es la lectora cero de esta novela, me decía que iba leyendo por la parte en la que yo hacía... y digo ¿cómo que yo? Pero sí, algo de mí tiene”.

En tiempo de fake news “aquí hay carnaza para eso”. Pero no deja de ser una novela para conocer aquella España de los 70, para plantearse que la realidad supera la ficción, y para dudar, que bien nos hace falta.