La respuesta de Herrera a Sánchez tras llamar "ignorantes" a los críticos de Fernando Simón: "En estado puro"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes rindiendo un sentido homenaje a todas las víctimas fallecidas por culpa del impacto del coronavirus en nuestro país, en un nuevo día de luto nacional. El comunicador ha arrancado su monólogo de las seis de la mañana recordando la importancia del mes en el que entramos, que será clave para alcanzar los que Sánchez ya ha llamado "la nueva normalidad" y que cómo ha informado este fin de semana en el Palacio de la Moncloa se quiere alcanzar el próximo 21 de junio: "Es un mes en el que tienen que pasar muchas cosas, siempre cruzando los dedos. Sánchez ha dado la fecha para la vuelta a la normalidad, 21 de junio. Hace falta que no existan rebrotes que nos trunquen el invento".

Las dudas de Herrera sobre los datos del coronavirus

Sobre el impacto del coronavirus, Herrera ha querido explicar que existen todavía muchas dudas sobre la mesa respecto a la metodología de cuenteo que hace el Gobierno para valorar el número de fallecidos, ya en las últimas horas Sanidad solo ha registrado dos fallecidos por cornavirus y 96 nuevos contagios: "Estaríamos en el número de contagios más bajo en tres meses, pero teniendo en cuenta la forma de contar de los expertos no podemos baticinar nada".

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, comparece en rueda de prensa tras la videoconferencia con los presidentes/as de comunidades y ciudades autónomas.#EsteVirusLoParamosUnidoshttps://t.co/PPly4m1p4z — La Moncloa (@desdelamoncloa) May 31, 2020

En este sentido, el presentador de 'Herrera en COPE' ha recordado un momento de la última rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que un periodista de 'The New York Time', le preguntó por las claves de haber reducido en una semana el número de fallecidos a más de 2.000 personas, algo que no ha pasado en ningún país del entorno de España. En esta dirección, y ante la pasividad de Sánchez para responder de una forma clara y concisa, Herrera ha explicado lo que le pasó por la cabeza al líder socialista cuando escuchó esta cuestión: "No contesta. Sánchez en estado puro, que es el de charlatán. Un periodista que tiene un concepto global de la pandemia le dice a Sánchez la excepcionalidad del caso español y el se limita a dar vueltas. COPE ha podido comprobar que abril es el mes con más defunciones de la historia reciente de España. Este volumen hace pensar que el número de fallecidos por coronavirus dicho por el Gobierno se queda corto".

Herrera analiza las palabras de Sánchez sobre Fernando Simón

También, Herrera ha querido centrar su atención en las palabras de cariño que Sánchez tuvo la pasada semana hacia Fernando Simón y Salvador Illa . Palabras en las que incluso llamó ingnorantes a las personas que han criticado o no han apoyado las posturas de Fernando Simón: "Sánchez sabe que son millones los que han criticado la gestión de Illa y de Simón, y encima les llama ignorantes".

Por último, en un escenario más político, Herrera ha querido analizar las medidas que Sánchez va a tomar en los próximos días para que el Congreso de los Diputados apoye la sexta y última prorróga del estado de alarma, todavía con los ecos de la quinta y aquel pacto con EH-Bildu para derogar la reforma laboral del año 2012. En este sentido, a Herrera le ha llamado mucho la atención el peso que van a tener las comunidades autónomas en esta nueva etapa, dejando caer que Sánchez sigue en su idea de sentartse a dialogar en la mesa de negociación del conflicto y catalán y también a escuchar los intereses de los partidos nacionalistas vascos.

