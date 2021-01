La reflexión de Herrera sobre el uso partidista de Salvador Illa con la tercera ola

El periodista Carlos Herrera, presentador de 'Herrera en COPE', ha querido analizar este jueves la actualidad social y política del país, que sin duda ha estado marcada por la explosión que este miércoles ha dejado cuatro fallecidos.

Sin embargo, el 20 de enero es conocido como el día de toma de posesión del nuevo presidente americano, que este año ha sido uno de los más descafeinados de los que se recuerdan. En clave, política, sin embargo, lo más destacado de este miércoles ha venido por el Consejo Interterritorial de Salud (SNS), que ha decidido no adelantar el toque de queda o el confinamiento total.

La negativa de Sanidad

Ha sidoel ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha descartado este miércoles adelantar, por el momento, el toque de queda nocturno como le han pedido varias comunidades autónomas si bien ha asegurado que va a estudiar la propuesta.

De esta forma se ha expresado el titular de Sanidad en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que varias comunidades le han planteado ampliar las medidas de actuación frente al coronavirus más allá de las que ya están disponibles.

"Todos sabemos que si se adoptan medidas hoy no veremos el resultado, por mucho que nos empeñemos, mañana, no se trata tanto de añadir muchas más medidas de golpe si no de aplicar bien las que hemos adoptado y esperar los días necesarios para evaluar los resultados de las mismas", ha destacado Illa. Algunas de los territorios que habían apuntado que iban a pedir un endurecimiento de las restricciones eran las socialistas, como Asturias y Castilla y La Mancha, cuya incidencia acumulada se ha disparado en las últimas semanas.

La reflexión de Carlos Herrera sobre el uso partidista de Salvador Illa

Sin embargo, este nuevo anuncio de Salvador Illa ha provocado que Carlos Herrera haya reflexionado sobre los verdaderos intereses partidistas que se pueden esconder detrás del anuncio.

EFE/ Pool Moncloa / Borja Puig De La BellacasaPool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

"No habrá ni adelanto de toque de queda que pedían todas las regiones, ni confinamiento de ningún tipo. El ministerio de Sanidad no adopta ninguna medida. Cuando el estado de alarma que decretó para Madrid de 15 días la región tenía 500 casos por cada 100.000 habitantes, ahora en España hay más de 764. Con cifras el doble de peores en España que aplicó un 155 sanitario a Madrid ahora no hace nada. Por tanto, ¿la negativa a aplicar nuevas medidas las adoptas como ministro de Sanidad o como candidato del PSC? La medida mera duda es insoportable", ha querido comentar Carlos Herrera en su primera columna.

También te puede interesar

Herrera desvela el motivo por el que Sánchez quiere que las elecciones de Cataluña sean en febrero

El toque de atención de Herrera a Iglesias tras la derrota de Calviño en Europa, lo más leído en COPE