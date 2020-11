La reflexión de Herrera sobre Bildu y sus intenciones de "tumbar el régimen" de Madrid tras pactar con Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha arrancado el programa de este viernes analizando la situación de la pandemia: "Podemos decir que la pandemia se estabiliza, pero las cifras son muy altas. Mejora la incidencia aunque sigue estando disparada, se coloca en 504 personas por cada 100.000 personas. Las UCI también siguen aumentando su presión en la mayoría de las regiones. Por ejemplo, ayer, en Cataluña se han registrado más de 140 muertos".

En este sentido, Herrera se ha pronunciado sobre el papel que están desempeñando las comunidades autónomas: "Hay muchas debates sobre les gestiones que están haciendo las comunidades autónomas solas, porque Sanidad no está haciendo nada. Hay algunas que han pedido ya el confinamiento domiciliario, pero en el decreto del estado de alarma no se contempla esta modalidad y el Gobierno no está dispuesto a ir para atrás".

Herrera sobre las intenciones de Bildu en Madrid

En clave política, el director de 'Herrera en COPE' ha entrado a analizar el debate de los Presupuestos que se ha vivido en estos últimos días en el Congreso de los Diputados "Sánchez ha creado un pacto en el que el PSOE renuncia a conseguir importantes logros en el futuro, solo se conforma en liderar este pacto. Pero hay varias incógnitas, saber qué van a pedir estos socios: la democracia, la constitución, no sabemos el qué. Pero hay una frase que debería sacar los colores al Gobierno. Se produjo en el Parlamento Vasco y su autor fue un diputado de Bildu, que dijo que su formación venía a Madrid a tumbar el régimen".

Este parlamentario proetarra de Bildu, condenado por pertenencia a ETA y actual socio de Sánchez, confirma en el Parlamento Vasco el objetivo de su apoyo presupuestario y que Sánchez oculta: tumbar el régimen constitucional actual. El PSOE se convierte en cómplice liquidacionista pic.twitter.com/9y8NUxCBj7 — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) November 12, 2020

En esta dirección, Herrera ha analizado el papel de Bildu: "El Gobierno social comunista de Sánchez e Iglesias ha elaborado un pacto de estado con los que quieren derribar el estado. Esto no es propio de un estado civilizado. Seguro que esto no pilla por sorpresa a aquellos que conocen a Bildu, pero a Sánchez le da igual porque lo único que quiere es sacar sus presupuestos, para poder ir prorrogándolos durante tres meses y perpetuarse en el poder. Sánchez está esperando a que todo esto de la pandemia se calme y por debajo una parte de su Gobierno, como si fuese una tuneladora, ir perpetrando el final de "este régimen" como dice Bildu".

El diputado de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, pasa al lado de la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.EUROPA PRESS/E. Parra. POOL

Herrera analiza los Presupuestos de Sánchez apoyados en Bildu

Por último se ha referido al PSOE, y a aquellos barones socialistas que se han mostrado en contra del apoyo del partido de Otegi: "Son varios los barones del PSOE, incluido Susana Díaz que estaba escondida, los que han denunciado que no comparten nada con Bildu. Pero después sale Adriana Lastra y llama a Bildu demócratas, señalando que estos Presupuestos están creados por partidos democráticos. Estas cuentas son un acto de campaña del PSOE en el que el valedor de ellos en un antiguo terrorista como Otegi. Sánchez escucha que quieren derrocar el régimen y mira hacia otro lado, incluso dando de lado la intención de Inés Arrimadas de sentarse a negociar. "Vamos a Madrid a derrocar el régimen. Es la frase del día y esperemos que no de la legislatura".

