Redondo Terreros, al vicepresidente Iglesias: "Miente, miente sobre Guaidó. Sánchez debe rectificar"

Una de las noticias de este viernes es el claro posicionamiento del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro lo que ha llevado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos a reunirse con la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez en el interior de un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, durante hora y media.

Se da la circunstancia que la Vicepresidenta de Venezuela tiene prohibido entrar en territorio Schengen y España forma parte de ese espacio. Este hecho y el que Pedro Sánchez haya optado por no recibir en la Moncloa a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela que se está reuniendo con los grandes mandatarios europeos, hoy mismo va a ser recibido en el Elíseo por Manuel Macrón, y el jueves estuvo reunido con la canciller alemana Angela Merkel han llevado a un socialista de siempre y exsecretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros ha hace esta reflexión en 'Herrera en COPE':

Vamos de lo concreto a lo general, el suceso solo tiene tres explicaciones y solo podemos quedarnos con dos: la coincidencia, eso es imposible y poco probable, no ha habido coincidencia. Uno de los problemas que tiene este Gobierno es que crea que no tenemos nervio moral para reaccionar. Eso es mentira no ha habido coincidencia. Puede ser por la forma de ser y el papel que tiene Ábalos y como hombre de confianza de Sánchez que haya ido por compromisos inexplicables, los que sean no me quiero meter, es explicación es razonable porque, ¿quién no va a meter la pata?, ¿quién es el más diligente en estas cosas? Pues probablemente de todo el Gobierno sea el señor Ábalos.

La tercera explicación, que es también posible y es también muy grave, aunque esto se haya hecho con oscuridad, por tanto da vergüenza, es la expresión de las contradicciones que tiene el Gobierno español en relación con Venezuela e inicia, tímidamente, un cambio de política con Venezuela debido a la presión de Pablo Iglesias y la colaboración de Zapatero, que siempre nos ha parecido inexplicable.

La declaración de Iglesias que es una rotunda mentira, miente, miente en todas las palabras que dice sobre Guaidó. No es el jefe de la oposición, no le votaron en contra, le impidieron las fuerzas de seguridad entrar en el Parlamento (venezolano), es terrible y lo dice sin mover una ceja. Bueno pues este es el personaje que tenemos de Vicepresidente.

Me preocupa que al final gane la fuerza que quiere el cambio de la política española que supone mucho porque supone apoyar a todos esos regímenes populistas nacional indigenistas de Sudamérica que creen que cada día pueden hacer una revolución y han llevado a sus respectivos países a la miseria y a la falta de libertad.

El Presidente del Gobierno tiene una posibilidad de rectificarlo y es recibir a Guaidó y yo se lo pediría encarecidamente. Ante la duda es mejor una crisis que no será grave con Podemos a que dejemos solos a los luchadores por la libertad en Venezuela y a eso solo lo representa Guaidó.

Yo estaré siempre en donde no esté Nicolás Maduro, eso me lleva a no estar donde hay gente que quiero como José Luis Rodríguez Zapatero. La convocatoria que hace Guaidó no es solo a los venezolanos, es también a los muchísimos madrileños y españoles que están con ellos en cuerpo y alma defendiendo la democracia y la libertad. Si en alguna ocasión me apeteciera ser importante, sería esta para darle un abrazo y demostrarle que hay gente del centro izquierda que están con ellos sin ninguna duda, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna fisura, con ellos, con los que no tienen libertad, con los que sufren, con los que lo están pasando mal. Y eso el Presidente del Gobierno, teniendo en cuenta todas las referencias que hace, muchas innecesarias, a la dureza de la lucha antifranquista lo debería tener en cuenta como cogían los que luchaban contra la dictadura los gestos de Olof Palme, de los socialdemócratas alemanes, de los socialista franceses…, eso es agua bendita para quien está defendiendo la libertad. Y quien representa la libertad no es Nicolás Maduro ni el huido de Bolivia es Guaidó en Venezuela".