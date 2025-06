¿Recibió Zapatero pagos de la petrolera pública de Maduro en Venezuela?

Este lunes, Carlos Herrera ha entrevistado al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Las actas electorales demuestran que fue el ganador de las elecciones que se vivieron en este pasado año en el país venezolano, al igual que lo reconocen casi una veintena de países. Tuvo que pedir asilo en España y sigue en nuestro país.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA Edmundo González, presidente electo de Venezuela La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

En cuanto a la situación actual en Venezuela, explica que sigue siendo similar: "El gobierno aferrado al poder, impidiendo que la voluntad popular que se expresó el mes de julio se materialice. Fueron más de siete millones de venezolanos que votaron por mi candidatura y el gobierno las lo negó, lo desconoció de la manera más olímpica. Pues este es como si no hubiera pasado nada.

Tomó enseguida la conducción de la política del gobierno y ahí está repudiado por la mayoría de los venezolanos. El desconocido por buena parte de la comunidad internacional y organismos internacionales. Pero ahí está.

El país sigue adelante con sus contramarchas y en espera de que algún día espero que sea más pronto que tarde podamos retomar la normalidad institucional de Venezuela y que se reconozca el triunfo de mi candidatura".

la respuesta de la comunidad internacional

Por otro lado, ha explicado el impacto de las sanciones internacionales en las distintas actividades económicas de Venezuela: "Cada uno de esos efectos tiene su impacto. Sin duda alguna que las sanciones individuales que corresponden a jerarcas del régimen tiene su impacto. No hay duda.

Lo mismo que también el repudio de la comunidad internacional. Ha sido repudiado por muchos países, hay eventos en los que cuando va a hablar el delegado de Venezuela, se vacía la sala en una forma de repudio al gobierno de Venezuela.

Esa es una situación muy incómoda y que no necesariamente hace caer a un gobierno, pero sí definitivamente lo aísla cada vez más de la comunidad internacional, lo aísla de los conductos internacionales y, cada vez más se luce como un gobierno paria en cierta forma, que no encuentra su respaldo en las bases populares venezolanas"

El papel del gobierno de españa con venezuela

En un punto de la entrevista, Herrera ha explicado que "este lunes, 'The Objective' publica que el señor Aldama podría tener algunas pruebas, del pago de Venezuela a alguien que, presume de ser mediador, pero que más aparenta ser un delegado del señor Maduro, como es el expresidente Rodríguez Zapatero. Y pregunta a González si tiene alguna sospecha de ello".

Ante esto, no ha querido posicionarse: "Yo prefiero no incursionarme en esa materia interna de la política española, porque no me corresponde, pero sin duda que es una situación irregular y sin duda que es muy peligroso, si eso resulta tener clave".