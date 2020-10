El recado de Herrera a Sánchez e Irene Montero tras aumentar el presupuesto del Ministerio de Igualdad

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las claves de la covid-19 en nuestro país, señalando los puntos más importantes por los que pueden pasar las próximas decisiones autonómicas tras la implantación del estado de alarma: "La pandemia sigue dejando cifras récords en nuestro país. Los datos siguen dejando mucho caos en nuestro país. El baremo que tiene a los expertos muy preocupados es la ocupación de las UCI. En el conjunto de España más del 25% de camas ya están ocupadas por pacientes de covid-19 y temen que dentro de uno mes la situación estén saturadas. En cuanto a los cierres perimetrales se va a imponer en muchas comunidades. Hoy deberemos estar atentos a Madrid, que si no cierre su territorio puede sufrir una pinza por parte de las dos Castillas".

Las intenciones de Sánchez con el estado de alarma

En este sentido, Herrera ha señalado que este es el contexto en el que quiere seguir gobernando Sánchez, que sigue con la intención de conseguir una prórroga del estado de alarma de seis meses de duración: "En este panorama debe gobernar Sánchez. En este país se supone que hay un comité de expertos que en nombre de la ciencia han pedido que España debe estar en estado de alarma durante seis meses.

Pero ahora parece que a partir del 9 de noviembre cada uno puede hacer lo suyo. Felipe González ha denunciado la idea de que durante medio año España esté en estado de alarma y encima no vaya al Congreso a dar explicaciones. Incluso sus socios le han dicho que esto es una locura".

La letra pequeña de los Presupuestos

Sobre los nuevos PGE, Herrera ha señalado que se trata de unas cuentas que ocultan mucha letra pequeña y que van de forma directa a tocar el bolsillo de la clase media: "No va al Congreso porque no le da la gana. Le da alergia el control democrático y él está a por la propaganda. Como ayer, cuando se presentó con su socio y la corbata para presentar los Presupuestos. Se castiga el ahorro y la inversión, son los únicos presupuestos que aumentan los impuestos a la clase media. El golpe se lo va a llevar la clase media trabajadora, que es lo mejor para amortiguar el consumo. Además lo presentan a las nueve de la mañana para ver si podemos tapar la Encuesta de Población Activa. Tenemos medio de millón de parados más que hace un año y no contamos las personas que están en el limbo del ERTE y presentan estos Presupuestos que aumentan la inversión en el Ministerio de Igualdad para hacer informes sobre que el color rosa de los juguetes "oprime" a las niñas".

