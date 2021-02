El recado de Herrera a Fernando Simón por su nueva reflexión sobre el 8-M: "Sigue haciendo de cuñado"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando los "escollos" que existen entre el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial: "Salió el nombre José Ricardo de Prada y todo ha saltado por los aires. Hay gente que está pensando que esto es teatro, pero el acuerdo llegará. No lo tengo muy claro. No nos van a quitar el sueño, pero viviremos en un país distinto si existe el acuerdo".

El PSOE y el PP han anunciado este viernes que existen "escollos" que impiden el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del resto de órganos constitucionales que también están en funciones, según han confirmado fuentes populares y Moncloa.

Socialistas y populares han mantenido contactos telefónicos y reuniones durante este jueves para intentar alcanzar un acuerdo para la renovación del CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Tras ellos, ambas partes han constatado "que existen escollos" por los que, para el PP, "no ha sido posible alcanzar un pacto", mientras que para los socialistas "han impedido" alcanzar un acuerdo.

En cuanto a las manifestaciones del 8 de marzo, Herrera se ha referido a las contestaciones que desde el Consejo de Ministros, a través de las carteras de Sanidad o Defensa, se han dado a las intenciones de convocar manifestaciones: "Hay muchos que quieren salir, a pesar de las recomendaciones dadas por la ministra de Sanidad y a las que se ha sumado también la ministra de Defensa, que ha querido responder a Irene Montero. No crean que la soberbia se queda en eso, porque siguen mareando la perdiz con el 8-M. Parece que el Gobierno viene a decir que no proceden esas manifestaciones. Montero se mantiene medio callada, pero ya hablan otros como Pablo Echenique, que se hace muy feminista, pero dudó de la agresión a través de una pedrada que sufrió una diputada de Vox. El mismo que decía hace un año que el coronavirus estaba en las tertulias de televisión y no en la vida real".

También se ha referido al director del centro de Coordinación de Alertas Sanitaras, Fernando Simón, que ha señalado que existe más peligro en un paso de Semana Santa que en una manifestación: "Fernando Simón, que es el experto en alertas, también decía que no había casos, las mascarillas o la cepa británica. Este sigue haciendo de cuñado, un año más. La realidad es que habla de la Semana Santa, y cuando le piden su opinión sobre las manifestaciones del 8-M sigue con la ambigüedad del bienqueda".

