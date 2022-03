La reacción de Herrera al leer en Sport que hay "una amplia colonia española en Cataluña"

La selección española de fútbol se la jugaba el pasado este sábado en Barcelona, donde no lo hacía desde casi dos décadas en lo que era su primer examen para empezar a preparar un Mundial de Catar, que dicho sea de paso aún se ve lejano.

Barcelona disfrutaba como pocas veces 18 años después del combinado nacional en un ambiente festivo, con cánticos a favor de 'España y Cataluña', además de un respaldo masivo al seleccionador Luis Enrique, que vivió el partido como si no fuese un amistoso de preparación para el Mundial del próximo invierno. Quería la victoria y la consiguió.

La selección española tuvo que esperar hasta el último minuto para imponerse a Albania (2-1) en un partido que vivió una auténtica fiesta gracias a los goles tardíos de Ferran Torres y Dani Olmo, éste último el gran triunfador de la noche en Cornellà.

Con ese 'morbo', el partido generó una gran espectación que consiguió no solo un lleno absoluto en el estadio, también su debido eco en la prensa.

Precisamente Carlos Herrera ha querido destacar en Herrera en COPE uno de los 'comentarios' que habría realizado el Diario Sport -del Grupo Z- a cuenta de este partido.

En él se podría leer, según ha señalado el presentador, que el partido del RCDE Stadium fue "una buena ocasión para que la numerosa colonia española que reside en Cataluña pudiera ver en directo a su selección, la última vez el choque contó con la presencia de mas de 7000 peruanos cuya colonia también es muy numerosa en Cataluña".

"El diario Sport no ha pedido disculpas por esto y no creo que sea un fake", señaba el comunicador con sorpresa ante las risas y los comentarios de fondo de algunos de los tertulianos presentes en el programa que tacharon de "fuerte" la afirmación.

"Tiene que ser un fake. No puede ser. Me cuesta creerlo", insistía con incredulidad Herrera en su cuenta de Twitter al responder a un comentario del también colaborador del programa, Teodroro León Gross, en que el que señalaba "no es fácil que la ridícula xenofobia supremacista del nacionalismo catalán se exprese de un modo tan cómico. Hay que agradecerles que muestren la patochada de su relato así de irrisoriamente".





Esta fue la ficha técnica del partido:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

RESULTADO: ESPAÑA, 2 - ALBANIA, 1 (0-0, al descanso).

ALINEACIONES:

ESPAÑA: Raya; Carvajal (Azpilicueta, min.72), Eric García, Pau Torres, Marcos Alonso (Jordi Alba, min.64); Rodri, Pedri, Gavi (Dani Olmo, min.64); Sarabia (Soler, min.64), Ferran Torres y Morata (Yéremi Pino, min.72).

ALBANIA: Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Balliu (Roshi, min.84); Laci (Asllani, min.78), Gjasula (Ramadani, min.61); Keidi Bare, Cikalleshi (Uzuni, min.61) y Broja (Manaj, min.84).

GOLES:

1-0, min.75, Ferran Torres.

1-1, min.85, Uzuni.

2-1, min.90, Dani Olmo.

ÁRBITRO: Trustin Farrugia Cann (MAL). Amonestó con tarjeta amarilla a Djimsiti (min.44) en Albania.

ESTADIO: RCDE Stadium de Barcelona. Lleno.