La razón oculta de la salida de Messi según Naranjo: "Siempre ha convivido mal con el independentismo"

Leo Messi quiere abandonar el FC Barcelona. Después de 20 temporadas en el club catalán, el futbolista argentino ha pedido el traspaso. El jugador ha comunicado este martes su deseo de abandonar el club la próxima temporada, a través de un burofax donde el argentino ha explicado que quiere acogerse a la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final del curso.

Según explica Deportes COPE, los motivos de su repentina salida son en primer lugar el descontento con una directiva que no le presenta el proyecto ganador que él quiere; la llegada de Ronald Koeman es otro de los motivos, y es que el entrenador holandés ya ha comunicado que no va a contar con Luis Suárez de cara al curso que viene, algo que no ha gustado a Messi.

Además, el de Rosario ya estuvo en desacuerdo con la salida de Ernesto Valverde en enero, y los malos resultados del FC Barcelona en los últimos partidos han terminado de romper la relación.

Manolo Oliveros también ha asegurado que el club ha respondido al burofax de Messi mandándole otro donde le pide que continúe y que se retire en el Barça. Sin embargo, Messi no confía en el proyecto de equipo que les ha presentado Ronald Koeman, y su intención sería abandonar el Camp Nou este mismo verano.

No se fía de la directiva, no les ve competentes para revertir la situación, cree que son incapaces de montar un equipo competitivo, y no le ha gustado el trato que han recibido algunos de sus compañeros, en particular Luis Suárez.

Naranjo explica otra razón de la salida de Messi

En 'Herrera en COPE', el colaborador Antonio Naranjo ha desvelado otra de las posibles razones detrás de la salida de Leo Messi del Barcelona: su descontento con la deriva independentista en Cataluña.

"Me recuerda un poco al cataclismo que supuso la salida de Maradona del Nápoles. Hay gente que está por encima de los valores deportivos y se convierte en el adhesivo de una comunidad. Pero creo que en este caso, al margen de razones deportivas, Messi ha convivido mal con el ecosistema independentista de siempre. Hay familiares que dejaron de estudiar en Cataluña y se volvieron a Argentina porque no soportaban la imposición nacionalista. Unido al cansancio, que es su última oportunidad, que ya va teniendo una edad y que el presidente del Barça es casi peor que Sánchez, pues dice, mira yo tiro para delante a ver si tienen narices a ponerse en contra de mi salida. Me parece muy sintomático de los tiempos que vivimos, vaya".