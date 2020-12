Raphael Minder: “Ha resultado que España tenía muchas cosas que contar”

Estaba entre ser corresponsal en Frankfurt o serlo en nuestro país. Se decantó por España por la riqueza y por la intuición de que habría muchas más cosas que contar.

No se equivocó. En 10 años vivió la crisis económica de 2008, el independentismo catalán, la aparición de nuevos partidos políticos...

Tenía mucho material para el diario ‘The New York Times’. Ahora Raphael Minder publica ‘¿Esto es España?’, un libro en el que analiza nuestra realidad con los ojos (y oídos) de un extranjero. Aunque 10 años dan como para que se sienta en su casa. “Tenía ganas de hacer otras cosas, llevaba 15 años con temas económicos, y me tocó la gran crisis financiera en España.” Fue un momento de descubrimiento para todos, y desde entonces afirma que “España lo tiene todo, a nivel de comer, a nivel cultural, es un microcosmos de la cultura mundial”.

La noticia más impactante que ha cubierto, dice que ha sido la llegada del coronavirus. “Nos ha hecho cambiar de vida”. La crisis del coronavirus ha provocado muchas cosas... una que le gusta y otra que no: le gusta que la gente haya adelantado la hora de la cena, la que no le gusta es la de que ya no podemos estar muchos en una terraza con los niños correteando.

Y el segundo evento más impresionante para Minder fue el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, por lo lejos que se llegó en tan poco tiempo. “También el final del bipartidismo ha sido un gran acontecimiento”.

España interesa fuera, y los temas que más le piden en el periódico dependen del momento. Y afirma en Herrera en COPE, que España se promociona bien, pero quienes peor hablan son los propios españoles. “España es de los países más habitados en vacaciones, y sin embargo los españoles son muy críticos con su imagen y se autocastigan con la idea de que les critican por todas partes.”

Si tuviera que dejar el New York Times, le gustaría trabajar en un lugar neutral “a lo mejor trabajar en un semanal que me permita hacer más investigación”. Lo que más valora de nuestro país, “son cosas tan sencillas como el cielo azul, y la capacidad de unir generaciones”. Hay que explicar que esta entrevista la estamos realizando mientras Raphael Minder está en un parque. Un día frío, con cielo azul, y lleno de nietos con sus abuelos. ¿Esto es España? Pues también.