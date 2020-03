El rapapolvo de Herrera a Iglesias por su “arenga” ideológica en plena crisis del coronavirus

Carlos Herrera ha criticado con dureza al vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, después de que en la tarde del jueves utilizase la rueda de prensa sobre el coronavirus para realizar una “arenga pestilente”. Para el comunicador, Iglesias se ha hecho un hueco en la gestión de la crisis del COVID-19 con la coordinación de los Servicios Sociales de todo el Estado, una tarea que se suma a la de dar instrucciones para la protección de las personas sin hogar, gracias a las malas decisiones de un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está totalmente desbordado por la realidad.

“Ayer, aprovechando que comparecía el ministro de Sanidad, el señor Salvador illa, se coló de rondón para cubrirse de gloria con esto del coronavirus, Pablo Iglesias, que es vicepresidente segundo de lo Social, o algo así. Lo de ayer es para hacérselo mirar y, desde luego, para que se lo mire este presidente del Gobierno desbordado absolutamente por la realidad de la situación”, ha comenzado explicando Herrera.

Hay que aprender de 2008 y garantizar que la gente afronta esta crisis con la máxima seguridad. Las medidas del martes son un paso importantísimo, y trabajamos en más. Y hay que aprender también de esta emergencia y fortalecer los servicios públicos para el futuro. pic.twitter.com/CukBjvobT2 — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) March 19, 2020

“Rueda de prensa de Pablo Iglesias, solo para darse importancia, solo para hacer propaganda, en una borrachera de demagogia de las quedan alipori. Vamos a ver, Pablo Iglesias es vicepresidente gracias a la falta de insomnio de Pedro Sánchez que, sorprendentemente, teniendo algunos elementos en su gobierno que son respetables, le protege y además le potencia. Si no, Pablo Iglesias no sería ni se daría esa fatua importancia que se da, si no fuera porque se la da primero Pedro Sánchez”, ha continuado comentando el comunicador.

Herrera ha querido recordar las verdaderas intenciones que mueven a Pablo Iglesias. “¿Qué país se permite el lujo de colocar en la cúspide del poder a un cuentista como este desleal? Lo único que quiere es acabar con el Estado tal y como lo conocemos. Que, además, es un ignorante y, por supuesto, un soberbio. Ayer, como les digo, lo que quiso es el protagonismo para decir nada. Y, luego, por supuesto, dar el mitin solo para regodearse en esa mala literatura de esta izquierda agreste y absolutamente inútil. Cuando acabe esta cuestión del COVID-19 habrá muchos recibos que pasar a este incompetente...”, ha argumentado Herrera.

“Somos muy mayores para tener que soportar arengas pestilentes en forma de convocatoria de prensa aprovechando una enfermedad. Y, por cierto, ¿este sujeto no debería estar en cuarentena? No es como los demás. El quiere ser poder y oposición a la vez, lo cuál demuestra un infantilismo ideológico de un tipo que está ahí para trabajar en favor de la colectividad, organizando la respuesta del Estado a un desafío vírico como el presente, no para hacer propaganda obscena, tentativas rupturistas. ¿Cuánto tardaría en cesarle un presidente del Gobierno si el presidente del gobierno fuera un individuo políticamente decente?”, ha terminado preguntándose el comunicador.

LA POSICIÓN DE IGLESIAS

Iglesias, que hasta ahora se había mantenido en un segundo plano en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, ha entrado en acción este jueves con su comparecencia -por primera vez como vicepresidente- desde la Moncloa.

Además, tras la rueda de prensa, el vicepresidente ha representado al Gobierno español en una videoconferencia de los ministros europeos de Trabajo, según ha reseñado él mismo. A ese encuentro también asistían la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El vicepresidente, al igual que el resto de ministros de Unidas Podemos, se quedó el sábado fuera del reparto de competencias para actuar y dictar órdenes durante el estado de alarma.

Las tareas recayeron en los titulares de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes, José Luis Ábalos, y Sanidad, Salvador Illa. Sin embargo, el vicepresidente segundo ha participado en la rueda de prensa de este jueves con Salvador Illa, donde, según ha dicho él mismo, tenía el papel de explicar las medidas sociales aprobadas por el Gobierno el pasado martes, iniciativas de las que dio cuenta el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.