Ramón García descubre el cambio que sufrió el 'Grand Prix' en su primer año de emisión: hasta otro nombre

Fue un programa que dejó huella en nuestro país. El 'Gran Prix' sigue en la memoria de muchos por sus memorables retos, su tono desenfadado o su mítica vaquilla, que relucía como símbolo del programa. Un show que puso en el mapa a los pueblos de España. Su éxito fue tal que duró hasta 14 temporadas, de las cuales 10 de ellas las condujoRamón García. El pasado viernes, el presentador de radio y televisión desveló en ‘Herrera en COPE’ que el 'Grand Prix' “nació de segunda instancia” con un nombre que poco se acerca a lo que luego conocimos. Descubre este dato en el siguiente audio.

Desde el descarte de la vuelta de 'Gran Prix' hasta las campanadas con Ibai

De la mano de Alberto Herrera, en ‘Herrera en COPE’, 'Ramontxu'hizo repaso de su trayectoria. Sus inicios se los debe a la radio. Fue gracias a sus padres, que crearon la primera discoteca de un pueblo Vizcaya, llamada Tulúa. Aunque ya consiguió meterse de lleno en el mundo radiofónico gracias a su participación en un concurso de disjokeys. Consistió en presentar las canciones de un disco, y él eligió 'Too Low for Zero'' de Elton John (1983). A partir de ahí saltó a la televisión autonómica vasca y después a Televisión Española. Fue entonces cuando el productor televisivo Francesco Boserman le fichó para presentar ''¿Qué apostamos?'', junto aAna Obregón.

Alberto Herrera no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle acerca del 'Gran Prix', o como el propio presentador denominó “el mejor programa jamás hecho en la historia de la televisión”. Tal y como desveló Ramón García, el 'Gran Prix' vino de la mano de Francesco Boserman. ''En un viaje que hizo con su mujer por España, vio las fiestas de los pueblos y las vaquillas'', dijo Ramontxu. Con este programa, se ayudó a dar protagonismo a los pueblos de España.

No obstante, respecto a la posibilidad de la vuelta del programa, García desveló que con la ley actual de protección de animal, no sería posible, ya que sería necesaria la figura de la vaquilla. "Ha habido acercamientos, pero hasta que no se produzca la combinación total que se tiene que dar, no es fácil. Es mejor no decir nada y no ilusionar a muchos chavales y chavalas que han crecido con el programa", se apresuraba a confesar.

Entre los momentos más álgidos de Ramón García en su trayectoria, fue cuando presentó las Campanadas de 2005 junto a Ana Obregón. De la mano de Alberto Herrera, ‘Ramontxu’ explicó como planteó despedir el año junto a Ibai Llanos en su canal de Twitch, en el año 2022, un hecho que repitió un año después junto a la presentadora Anne Igartiburu. Puedes escuchar la entrevista íntegra a Ramón García en el siguiente audio.

‘Ramontxu’, un icono en las campanadas

Ramón García ya desveló en COPE varias claves detrás de las campanadas. Por ejemplo, el presentador confesó que no se tomaba las uvas en directo, sino que lo hacía después. Además, si por algo se recuerda al presentador es por llevar capa a la hora de presentar las campanadas. Pero ¿por qué la llevó? Puedes averiguar el motivo viendo el siguiente vídeo.

