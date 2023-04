Ramón García desvela la única razón por la que es posible que no vuelva el 'Grand Prix': "No es tan fácil"

Lo llevas viendo en la televisión más de treinta años y también escuchando en la radio, aunque, es posible que la primera imagen que te llegue a la cabeza cuando pronunciamos su nombre, es a él, en la Puerta del Sol, con una capa despidiendo el año. Por supuesto, es Ramón García, "Ramontxu", que hoy ha estado en Herrera en COPE. Ha tenido tiempo para hablarnos de su carrera, pero, sobre todo, para explicarnos por qué, tras idas y venidas, el Grand Prix no vuelve. Puedes escuchar en este audio la razón principal.

Audio





"Siento que podemos traicionar la memoria, sería un programa de juegos muy divertidos, pero no sería lo mismo" expicaba el mítico presentador en referencia a la única razón por la que cree que el programa no volvería a la televisión. Un golpe muy duro para todos aquellos jóvenes que se han criado en los 90 y los 2000, que esperaban con ansias que, en algún momento, el programa regresase.

Sin planes de que el 'Grand Prix' vuelva

A pesar de que era el año pasado cuando Ramón García anunciaba que el mítico programa de televisión española volvería a emitirse, parece ser que esos planes se han paralizado.

En agosto del año pasado, Ramontxu visitó el canal de Twitch de Ibai Llanos y, durante su conversación, hizo una sorprendente propuesta al streamer. "Lo del 'Grand Prix', lo podemos hablar, ¿Qué te parece?", ofreció García. "Esto ya que estás diciendo, es una barbaridad, una calentada", reaccionaba Ibai sin dar crédito. "Yo te lo digo, este señor que está aquí fuera es el productor del 'Grand Prix' y si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos, vuelve el 'Grand Prix'", aseguraba Ramontxu.

Audio





Y, lo que es juntos, han estado, pero para dar la bienvenida al 2023 a través de su canal de Twitch, pero, ni rastro del grand Prix. "Si algún día vuelve, las personas que tienen que decirlo, lo dirán. Pero si nadie ha dicho nada, es porque no es tan fácil" explicaba en Herrera en COPE.

"Ha habido acercamientos, pero hasta que no se produzca la combinación total que se tiene que dar, no es fácil. Es mejor no decir nada y no ilusionar a muchos chavales y chavalas que han crecido con el programa". se apresuraba a confesar.

El rey de las Campanadas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si hay algo por lo que recuerdas a Ramón García, como te decíamos al inicio, es por presentar las campanadas y dar, durante años, la bienvenida al nuevo año. De hecho, de esto ha hablado con Alberto Herrera, explicando la razón por la que salía muchas veces con una capa, igual que explicó en COPE hace unos años y que puedes ver en este vídeo.

También ha tenido tiempo para tener un momento de lo más tierno con Alberto Herrera, que le explicaba que no se perdía ni un programa del Grand Prix durante el verano y que, también, quiso pedirle una foto a su padre firmada por él. 20 años más tarde, la conserva.