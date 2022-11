Radiografía del empleo en España: un exitoso emprendedor; la falta de personal y Ana, con trabajo a los 50

En este Especial COPE: ‘El dilema del empleo en España’, 12 horas de programación especial para conocer de primera mano la experiencia de empresas y trabajadores en el entorno laboral; ‘Herrera en COPE’ realiza un recorrido por distintos puntos de la geografía de nuestro país española para conocer la realidad del trabajo en España.

En un día en el que acabos de hemos conocido los datos de paro del mes de octubre con un total de 2 millones 915 mil desempleados, rompiendo así con tres meses consecutivos de subidas.

Reinvención: el éxito de un emprendedor con una empresa premiada internacionalmente

Nuestra primera parada es Logroño, donde se encuentra nuestro compañero Álvaro de los Ríos. Concretamente en el número 18 de la calle Francisco de Quevedo, en una zona residencial de la ciudad, en un edificio de viviendas, dos de ellas contiguas, transformadas en un moderno estudio diáfano de unos 180 metros cuadrados.

Allí se ubica la empresa ‘The Wombat Company’, especializada en marketing digital y posicionamiento de marcas en Internet, con 4 premios a nivel internacional que creó en 2020 el emprendedor y empresario Juan Martínez, una vez que el destino le ‘ayudó’ a reinventarse.

Juan trabaja en la planta que Altadis tenía en La Rioja y que cerraba el 31 de diciembre de 2016 cuando tenía 36 años. “La empresa nos dio algunas opciones: colocarnos en la planta de Cantabria, en la de Alemania o al paro”, nos cuenta Juan. Así que decidió irse a Alemania con su mujer, por aquel entonces embarazada. Allí estuvieron tres años, aunque como confiesa Martínez “no me quise plantear quedarme allí de por vida”.

Nunca había sido autónomo ni sabía cómo encontrar mis primeros clientes

Con un título de FP en electrónica cuando Juan todavía trabajaba en Altadis “me dedicaba a hacer páginas web y a posicionarlas en Google”. Un hobbie que este emprendedor llevó a más durante su etapa en Alemania donde “me centré mucho más en el posicionamiento web y gané dos premios internacionales”, detalla Juan.

Así que Juan, después de tres años en el país germano, decide volver a La Rioja y emprender un nuevo camino profesional. “Nunca había sido autónomo, no sabía cómo encontrar los primeros clientes. Así que me iba a aquellas empresa3s que veía en la segunda página de Google, que veía que no tenían sus web correctamente estructuradas, y llamaba a puerta fría ofreciéndoles el servicio que yo sabía: que tocando algunas cosas, les iba a poder subir muchas posiciones”, relata Martínez sus inicios como emprendedor.

Unos inicios nada fáciles, que empezaron en 2020, en los que fue haciéndose con una pequeña cartera de clientes y “tuve la suerte de encontrarme con quien hoy es mi socio, Chema, que tenía una empresa tecnológica y decidimos juntarnos y abrir la empresa ‘The Wombat Company’”.

En esos dos años, la empresa de Juan fue creciendo y en la actualidad ya son 10 los empleados que tiene contratados con expectativas de “ampliar todavía más personal y con muchas propuestas de empresas importante sobre la mesa”, cuenta Juan que asegura que “el crecimiento es inminente”.

La empresa The Wombat Company de Logroño (COPE Logroño)









“Falta de mano de obra cualificada”: la denuncia de un restaurador ante los problemas que atraviesa el sector





Ahora, conocemos otra de las realidades del empleo: en España hay dos millones de puestos de trabajo sin cubrir y, sin embargo, hay empresarios que no encuentran personal.

Es lo que le pasa a Juan Cabrera, que tiene un restaurante en Palma de Mallorca, y que este año ha sufrido por esta situación y critica que “falta mucha mano de obra cualificada”.

En pleno paseo marítimo de Plama nos encontramos con ‘Varadero’, el prestigioso restaurante de Juan en el que se encuentra nuestra compañera Cristina Requena sentada en una de las 60 mese que tiene con unas vistas espectaculares frente al mar, la catedral o el Palacio de la Almudania.

La temporada de vernao vienen los piratas y se llevan a nuestro personal

‘El varadero’, por extraño que resulte en la isla abre los 365 días del año y se puede disfrutar desde desayunos hasta las copas de última hora para despedir el día. Son 30 las personas que trabajan allí, aunque su propietario necesita más personal y no lo ha tenido nada fácil este año que define como “caótico”.

Denuncia Cabrera que “tenemos la temporada de verano que vienen los piratas y se llevan a nuestro personal, por lo tanto, es muy difícil mantener una plantilla de profesionales y al mismo tiempo crear nuevos puestos de trabajo empleo”. Destaca Juan que independientemente de que haya mano de obra escasa, lo que hace falta son profesionales y, en nuestro caso, con mucho más motivo. Y eso hace que la gente se lleve a nuestro personal”.

Como nos explica este restaurador “nos están creando un gran problema porque mantienen las plantillas en fijos discontinuos donde tenemos que anotar la hora de entrada y de salida, y eso en un restaurante es muy difícil”.

Los principales problemas con los que se encuentra Juan son la cocina “que no se aprende en 24 horas y necesitamos gente sacrificada, porque la cocina es muy sacrificada, y que le guste. Y mantener este tipo de plantilla, independientemente de los costes porque ahí puedes pagar lo que quieras, no encuentras a nadie”. Y, también “los camareros, que no cualquiera puede ser camarero cuando tienes una calidad y quieres dar un buen servicio, por lo que necesitamos profesionales”.

A todo ello, hay que sumar que este año ha tenido que alquilar un par de pisos para algunos de los trabajadores que ha contratado, “si quieres traer a gente cualificada de la Península, de alguna manera, tienes que facilitarle la vivienda porque los pisos en Palma son carísimos, y por mucho que cobren lo tienen muy complicado”, señala Juan Cabrera.

Restaurante Varadero de Palma de Mallorca (COPE Mallorca)









Una empresa madrileña con una jornada laboral de 4 días





Alberto Herrera nos enseña la empresa Bravent, en Madrid. Es una consultora informática que ha implementado la jornada laboral de 4 días para sus empleados.

Una iniciativa que, por ahora, como cuentan a COPE algunas de sus empleadas está dando sus frutos.

Ana, la "cara de la esperanza" con trabajo a los 50 años





Terminamos nuestro viaje por España conociendo la radiografía del empleo con “la cara de la esperanza” como la describe nuestro compañero de COPE Valencia, Santiago Pacheco.

Nos encontramos en La Alboraya, un municipio cercano a Valencia, con Ana, de 50 años. Estamos en la puerta de su trabajo, la cadena de supermercados Consum.

4 años de paro, una pandemia, una situación angustiosa, una edad difícil y un hijo por mantener…hasta que, esa esperanza de la que hablábamos al principio culmina en un puesto de trabajo.

Me ofrecieron formarme como vendedora de

“27 años llevaba trabajando en una farmacia hasta que mi jefa se jubiló, la traspasó y me quedé en paro. Y a todo eso, llegó la pandemia y ha sido imposible encontrar trabajo”, nos explica Ana.

El tiempo pasaba y pasaba y Ana no encontraba trabajo y, además, la prestación de desempleo se acaba. Por suerte, Ana, ha contado durante todo este tiempo con todo el apoyo de su familia, “gracias a ellos pude salir adelante”, confiesa Ana.

Cuando menos se lo esperaba, Ana recibe este año "una sorpresa enorme", una llamada de esta cadena de supermercados “para hacer la campaña de este verano como cajera reponedora en una de sus tiendas” y, añade emocionada “y, al poco tiempo me ofrecieron formarme como vendedora de belleza y hacerme un contrato indefinido y formar parte de la cooperativa”.

Cuatro años después de quedarse sin empleo, Ana vuelve a ser feliz al encontrar un puesto de trabajo. “Un regalo” como ella dice que se ha adelantado al Día de Reyes.

Ana, de 50 años, en su trabajo como vendedora de belleza en un supermercado de Valencia (COPE Valencia)













PODCAST: LA GRAN DECISIÓN DE SU VIDA





COPE estrena este jueves “La gran decisión de su vida”. Un pódcast original de cinco episodios narrado por sus comunicadores de referencia: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Cada episodio contará las historias humanas que hay detrás de diferentes perfiles que conforman el mercado laboral: el de un inmigrante que llegó ilegalmente a España en búsqueda de oportunidades, la experiencia de un trabajador que lo perdió todo y ha vuelto a salir adelante, la discriminación en el mundo laboral de personas mayores, los jóvenes y el empleo y el problema de la “fuga de cerebros”, profesionales que han tenido que salir del país buscando un futuro mejor.

12 horas de programación especial

