La queja implacable de Carlos Herrera con la decisión de la gala del Balón de Oro con España: "Digo yo"

Se lo ha llevado Messi. Se ha confirmado la no-noticia, este lunes, cuando se ha entregado el Balón de Oro al considerado como mejor futbolista del año, según los votos recogidos por la revista francesa France Football. Carlos Herrera, quien ha seguido de cerca el evento como gran aficionado del deporte del esférico, ha querido apuntar una crítica contra el galardón galo, precisamente por lo que se ha hecho con España y nuestro fútbol. Escúchalo aquí:

¿Dónde están los españoles?

La lista definitiva ya ha sido publicada. Se supone que corresponde a una relación de los 30 mejores futbolistas de la temporada pasada, lo que significa que, en este Balón de Oro, tan solo figura un único español. Hablamos de Rodri, jugador del Manchester City, tal y como Naranjo le ha contado a Carlos Herrera y al resto de colaboradores del programa: "El mejor español clasificado, y el único entre los 30 primeros, Rodri", un caso que, tal y como se puede escuchar en el audio anterior, ha causado cierto grado de indignación en Carlos Herrera.

"Pero digo yo que habrá alguno más que Rodri para estar entre los primeros", se ha quejado amargamente un Herrera que ha defendido la presencia de más futbolistas españoles en la lista elaborada por el medio francés. Herrera, en las últimas semanas, ha irrumpido en la actualidad deportiva al postularse como posible candidato a presidir la Real Federación de Fútbol Española. No es de extrañar que, desde los micrófonos de la radio, defienda a los jugadores pertenecientes a la federación de nuestro país.

Carlos Herrera adelanta qué hará con la selección femenina: "Las he visto jugar"

Carlos Herrera, presidente de la RFEF. Es la noticia que ha revolucionado el panorama mediático tras un convulso otoño para el fútbol español. El periodista ha manifestado su voluntad firme de ser candidato y cada día, en Herrera en COPE, va dando más detalles sobre cómo sería su presidencia. Lo último que ha explicado, el papel que tendrá el fútbol femenino y su postura clara.

Escucha qué va a hacer Carlos Herrera con el fútbol femenino en el siguiente audio:

Muchos viajes, seguir en la radio y la selección femenina

Carlos Herrera habla cada viernes con José Antonio Maldonado para conocer la previsión del tiempo del fin de semana. Aun así, en el after radiofónico que se monta para conocer si lloverá o no, Herrera y Maldonado siempre acaban hablando de sus temas, que son los de todos. Esta vez, tal y como se puede escuchar en el audio anterior, se ha hablado de una de las noticias deportivas del año.

El periodista de COPE quiere convertirse en el sustituto de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Una circunstancia por la que se ha interesado José Antonio en su conversación con el afectado directamente. Tanto es así que se le ha planteado a Herrera si realmente ve compatible el dirigir el fútbol español con dirigir el programa de radio.

Herrera lo tiene claro y se ha mojado al respecto: "Yo acabo aquí a las 10 de la mañana", una circunstancia que, bajo su punto de vista, le permitiría desempeñar otro tipo de labores en las horas siguientes: "A esa hora tienes todo el día para dedicarte al fútbol", ha confirmado. Maldonado, poco convencido, ha seguido preguntando por el asunto.

"Hoy en día la radio se mueve igual que el que hace la radio", ha justificado un Herrera que ya ha pensado en fórmulas para combinar ambos trabajos. "Yo me voy con mi aparato", ha asegurado que podría hacer, para poder dirigir Herrera en COPE desde las distintas ciudades a las que le obligue a ir su nuevo puesto en la RFEF. Aun así, Herrera considera que "no a todos los viajes va el presidente, me imagino", algo que tendría que terminar de cerrar.

Una apuesta decidida por el fútbol femenino

La cantidad de viajes y compromisos no parece alterar a un Carlos Herrera que tiene muy claro qué hacer con departamentos de la RFEF como pueden ser el fútbol femenino y todo lo que envuelve a la selección absoluta que tantos titulares ha ocupado en las últimas semanas. "Sí que tengo interés en ir a todos los del futbol femenino", es el compromiso de Herrera con la selección que acabó por convertirse en campeona del mundo.

"Quiero ir a todos los partidos de la selección femenina", ha insistido un Carlos Herrera que no habla de oídas y que, en sus propias carnes, ha podido comprobar cómo es el juego de las chicas de la Roja. "Yo las he visto jugar y son magníficas", ha terminado por explicarle a José Antonio Maldonado en su conversación semanal para hablar del tiempo y, como se puede comprobar y escuchar, para hablar de otras muchas cosas.





La reacción de Àngels Barceló, Marca, EFE y otros medios a la presidencia de Herrera en la RFEF

Como decimos, es sin duda una de las noticias del momento. Carlos Herrera asegura que se va a presentar como candidato a presidir la RFEF. ¿Es una broma? Pues si atendemos a lo que ha dicho el periodista, va bastante en serio. Y la noticia no deja a nadie indiferente, llegando incluso hasta los estudios de la Cadena SER, dondeÀngels Barceló, principal comunicadora de la emisora ha reaccionado a la última hora de Herrera.





"Yo quiero algo"

Barceló ha reaccionado con un sonoro "ostras tú, molt fort", catalán incluido, al ser preguntada por las intenciones de Carlos Herrera para convertirse en el sustituto de Luis Rubiales. La periodista ha explicado cómo, desde su casa, se dedicó a comentar con su equipo la noticia, llegando a imaginarse la posición profesional en la que ella también podría encajar

"Es más, es que ayer nosotros en el equipo, por WhatsApp, mientras yo estaba ya metida en la cama, estuvimos viendo a ver dónde me podía presentar yo", ha contado Barceló en el programa de la SER, Si amanece nos vamos. De entre las posibilidades que la catalana se imaginaba, tenía muy claras las características de su trabajo deseado: "Yo quiero algo que no me dé trabajo, que me dé dinero", ha detallado, mientras recordaba cómo comentó la noticia de Carlos Herrera: "Entonces estuvimos ahí dándole vueltas a lo que me podía presentar".

¿Podría ser entrevistado Carlos Herrera en la SER? Pues es la cuestión que se le ha planteado a Àngels, quien, tras pensarlo un poco, ha valorado la opción, siempre y cuando se confirme una victoria de Herrera en las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol: "En El Larguero no sé. Yo nunca he entrevistado al presidente de ninguna federación, pero bueno, podría estar", ha asumido

Las preguntas de Barceló a Herrera

Eso sí, Barceló ha querido lanzar algunas cuestiones sobre el intento por alcanzar la presidencia: "Mi otra pregunta, ¿él puede ser director del programa y director de la Federación? ¿Puede hacer campaña desde su propio programa?", tras lo que ella misma ha terminado por admitir que "puede venderse, puede irse vendiendo", aprovechando la popularidad que le brinda un programa como Herrera en COPE.

"Pero es que yo al principio pensé que era una broma", ha querido confesar una Àngels que ha explicado cómo se enteró de la noticia y lo primero que pensó al ver el revuelo que se estaba organizando. "Yo lo mandé al grupo y pensé, esto es la típica broma de él. Pero después vi noticia de EFE y después todo el mundo ya lo dio por hecho", finalmente, Barceló se ha planteado: "¿Tú crees que se le ha ido de las manos?", tras lo que ha admitido que sí ve a un futuro Carlos Herrera como presidente de la RFEF: "No me extraña nada, perdona".

Carlos Herrera da más detalles en su monólogo

En su monólogo de las 8.00 de este jueves, el director de Herrera en COPE ha querido dar todos los detalles sobre su candidatura a presidir la RFEF. Puedes escucharlo en el siguiente audio:

Audio





Transcripción:

"Señoras, señores, me alegro, buenos días".



"Habrá escuchado, leído o visto circular en la realidad informativa. Se lee: "Carlos Herrera quiere ser presidente de la RFEF". Es verdad y debo mostrar mi gratitud a todos los que también me han blindado su apoyo para algo que no es fácil, que elige una asamblea de 140 delegados, si no cambia finalmente el sistema como espero que lo haga la orden ministerial en la que está trabajando el nuestro secretario de estado del deporte, Víctor Francos, para trabajar camino de un estado para mi ideal, un federado, un voto, eso es lo que propongo".



"Ustedes se preguntará qué se me ha perdido en la Federación. Soy aficionado al fútbol, creo que la gestión hay que desproveerla de esa suerte de casta que tiene atrapada en un sinfín de brazos interminables la realidad del fútbol que abarca no solo a la selección, sino a todos los chavales".



"Devolver el fútbol a la sociedad, pero hay algo más, es implicar a la sociedad en el deporte preferido de la mayoría. Acabar con prácticas indebidas. Yo tengo una nueva incorporación que me gusta anunciarles hoy que es el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Juan Moral de la Rosa, como responsable jurídico de mi candidatura".

Carlos Herrera, protagonista en medios como EFE, Marca o ABC

La noticia también ha llegado a otros medios como la Agencia EFE, que titula: "El periodista Carlos Herrera anuncia que se presentará a las elecciones de la RFEF". Dentro de la noticia en cuestión, recogen las declaraciones del comunicador en las que afirma que "categoricamente sí" va a presentarse como candidato.

"Carlos Herrera es hasta la fecha el único que ha manifestado públicamente su intención de presentarse a las elecciones, aunque se han barajado nombres como los del exárbitro Antonio Mateu Lahoz o el exdirectivo del Barcelona y expresidente del Mallorca, Mateu Alemany", añade la agencia.

Por su parte, desde Marca van más allá. Han hablado con el propio Herrera que les confirmaba que "no es broma, quiero ser presidente de la Federación". "Voy a hacer todo lo posible para que todo el mundo esté satisfecho, para hacer del fútbol español el mejor del mundo", aseguraba el comunicador en unas declaraciones a Radio Marca.

Además, han compartido un vídeo en el que el comunicador sale acompañado de Roberto Gómez, confirmando sus expectativas: "Aspiro a concentrar en mi candidatura las ansias de muchos deportistas españoles, gente del fútbol, aficionados y en general a todos aquellos que sepan lo que es un balón".





La noticia también se ha extendido en multitud de prensa escrita generalista. ABC titula "Carlos Herrera se postula para presidir la RFEF y avanza sus objetivos y postura en igualdad", mientras que El Mundo es más contundente y apunta "Carlos Herrera quiere ser presidente de la Federación Española de Fútbol: "No es una broma".