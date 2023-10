Messi habla de un regreso a Barcelona y Juanma Castaño señala cuándo y dónde será: "El primer balón"

Leo Messi ganó este lunes su octavo Balón de Oro en la gala de France Football en París. Con este premio, aventaja ya en tres a Cristiano Ronaldo, que se queda con cinco. En la gala, el argentino fue el gran protagonista junto a Aitana Bonmatí, que se llevó el otro Balón de Oro por ser la mejor jugadora de la temporada. El club azulgrana fue uno de los protagonistas en estos premios porque, además de Messi, el mejor jugador de la historia del Club, y de Aitana, la futbolista que ha sido clave en la gran temporada del equipo femenino, que este año se hizo con la Liga y la Champions y que fue galardonado con el premio a mejor club femenino de la temporada.

Messi y Aitana, con sus trofeos de Balón de Oro 2023 (EFE)





El galardón a Leo Messi ha sido criticado por muchos aficionados, que creen que el argentino no ha sido ni mucho menos el mejor de la temporada porque se le critica que solo destacó en el Mundial que ganó su selección en Catar, y que el resto de la temporada con el PSG fue muy decepcionante, con el título de Liga ganado pero eliminado en octavos de final de la Champions League por el Bayern de Munich. Hay que recordar que Messi fue elegido mejor jugador del Mundial por su liderazgo y sus siete goles, cuatro de penalti, y tres asistencias. Sin duda, este título Mundial era el broche a la carrera del canterano del Barcelona, que ya lo había ganado todo con su club y que, posteriormente, anunciaba su marcha a la MLS para jugar en el Inter de Miami, equipo de David Beckham. El ex futbolista inglés fue el encargado de entregar a Messi su octavo Balón de Oro.

Leo Messi dijo 'no' a los millones de Arabia

Messi acabó yéndose a la MLS tras muchas dudas, descartando un retorno al Fútbol Club Barcelona que tanto ansiaban los culés. Sin embargo, había una tercera oferta con muchas posibilidades de llevarse el gato al agua. En concreto, la del Al-Hilal saudí, el equipo más potente del país, en pleno éxodo de futbolistas de talla mundial a la liga de Arabia Saudí.

Leo Messi, campeón del mundo con la selección argentina.Cordon Press





La liga saudí ha ofrecido grandes cantidades de dinero a varios futbolistas que ha fichado. A Cristiano Ronaldo le pagan 600 millones de euros por tres temporadas, mientras que las cifras de las que se habla de Karim Benzema rozan los 200 millones por año. Sin embargo, la oferta del Al-Hilal por Messi es una cosa nunca antes vista.

Según informó Helena Condis, el campeón de la temporada 2021-22 de la liga de Arabia Saudí ofreció la friolera de 1.500 millones de euros a Messi por tres temporadas , lo que serían 500 millones de euros al año. Una cantidad absolutamente monstruosa que le ofrecieron a última hora para evitar que se fuese a Miami.

Una oferta que hizo que los árabes se volviesen, literalmente, "locos" al ver que la rechazó. Messi iba a ser un reclamo muy importante para el país, y finalmente no será así. Eso sí: no ha sido por dinero ofrecido.

Juanma Castaño habla del homenaje a Messi

En la rueda de prensa posterior a la gala del Balón de Oro, Messi no descartó regresar al Barcelona algún día, aunque no se ve como entrenador, pero lleva esa ciudad en su corazón y le gustaría devolverle algo de lo que le dio. Además, abrió la puerta a un homenaje en el nuevo Camp Nou: "Me encantaría poder despedirme de la gente, tuve una sensación rara cuando me fui y que no está bueno con todo lo que compartimos juntos, que no terminemos de la manera adecuada, me merezco despedirme de la gente de la que tantas alegrías y penas compartimos. Si se da, encantado de poder estar allí".

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, dijo que el partido de homenaje a Messi tiene que ser el partido inaugural del nuevo Camp Nou: "Messi debe hacer el saque inicial del nuevo Camp Nou. Aunque esté retirado, le vistes de corto. Tiene que cortar la cinta y tiene que ser el que toque el primer balón".