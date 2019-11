¿Qué opinan Herrera, Jorge Bustos y los otros tertulianos de Ortega Smith y la violencia machista?

Carlos Herrera y los tertulianos de 'Herrera en COPE' han opinado sobre la polémica del acto contra la violencia de género celebrado en el Ayuntamiento de Madrid, en el que una víctima de la violencia de género, Nadia Otmani, se encaró con Ortega Smith, por su negacionismo de la violencia machista.

Sobre este hecho, Carlos Herrera hacía esta reflexión : "Vox, yo conozco a algunos individuos de Vox, votantes de Vox. y no reconozco a algunos de sus líderes en ellos. ¿Por qué esa facilidad para meterse en charcos indebidos que no le hacen ningún favor? Le gustará a los más hiperventilados. Especialmente las formas, pero también los fondos".

El tertuliano Jorge Bustos respondía asegurando que existen diferencias dentro de Vox: "Hay diferencias entre los líderes de Vox. Ayer Rocío Monasterio, en el mismo acto, expuso su ideario, pero fue perfectamente respetuosa y no pasó a los titulares. Ortega Smith, que cultiva un perfil más duro y no hace ningún bien a su partido..."

En ese momento, Ana Martín interrumpía el discurso de Bustos: "Cómo que no le hace bien, Jorge, si han pasado de 24 a 52 escaños, yo creo que estáis equivocados". Pero Bustos no compartía ese razonamiento: "Pero no por el antifeminismo, yo creo que ha sido por cuestiones más cercanas a Cataluña". Ana Martín respondía haciendo hincapié en el apoyo que la formación recibe a través de las redes sociales: "Si tú lees los comentarios de apoyo a Ortega Smith en redes sociales van por ahí". Y Jorge Bustos negaba la representatividad de esos comentarios: "Twitter no es representativo de la sociedad española, siempre escriben los más radicales, como en los comentarios de los periódicos".

En ese momento, el tertuliano Jorge Vilches comenzaba una durísima crítica contra Vox y contra Ortega Smith: "Vox hace este tipo de cosas porque está percibiendo cierto malestar que existe en la sociedad española. Y ha sacado de la abstención a ciertas personas que rechazan incluso la defensa de ciertos derechos humanos. Lo que está haciendo Vox es politizar una tragedia para sacar un puñado de votos. A esta mujer a la que un bárbaro pegó unos tiros la están señalando".