¿Qué opina Herrera sobre el 'plantón' de Irene Montero a la Reina para ir a LaSexta?

La ministra de Igualdad Irene Montero 'se saltó' este jueves un acto con la Reina sobre violencia de género para ir a una entrevista en LaSexta. El Gobierno envió en su lugar al ministro de Sanidad, Salvador Illa. En el acto, el primero de la reina fuera de Zarzuela tras la formación del nuevo Ejecutivo, era una reunión sobre violencia de género, competencia que le corresponde a la titular de Igualdad. Sin embargo, el Gobierno excusó su ausencia "por motivos de agenda". Después la vimos en una entrevista en el programa "Al rojo vivo" junto a Antonio García Ferreras. En ducha entrevista, ella negó que hubiera dado plantón a la Reina: “Es el perfecto ejemplo de polémica innecesaria. Eso es agenda de, intuyo, cuando el Gobierno estaba en funciones. Es una agenda de cuando no existía el ministerio. Entonces, es que no hay polémica...”, ha respondido Irene Montero en esa entrevista.

En su monólogo de este viernes, Herrera ha hablado sobre está polémica: "La que tuvo el día feliz fue la responsable de igualdad, que es Irene Montero, la parte femenina del matrimonio 'galaparescu'. Ayer le acusaron de plantar a la Reina Letizia. Seguramente, no es culpa de ella no haber ido con la Reina Letizia a un acto. En vez de ella fue el ministro de Sanidad. Lo más probable es que eso lo decidiera el vicepresidente del Gobierno, que es Iván Redondo en Moncloa. No, ésta no va, va el otro. ¿Dónde estaba ella? Pues, en La Sexta hablando, como dice Hughes, como Cantinflas. Ese lenguaje cantinflero que tiene, diciendo que como hemos estado toda la vida gobernados por hombres, pues ahora no pasa nada porque todas las mujeres", ha señalado Herrera.

El comunicador también ha hecho referencia al cese de Alba González al frente de la Dirección General de Diversidad Etnico-racial porque no era negra. "¿Cuáles son los colectivos de personas racializadas? Este país se está volviendo idiota, absolutamente idiota. El término racializado es perfectamente siniestro. Y que me perdone Cantinflas, y que le perdone a Hughes, por utilizar su eregia figura para retratar a alguno de los políticos de hogaño", ha finalizado.

