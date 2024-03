La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años, durante la etapa de Luis Rubiales como presidente, y ha practicado varias detenciones.

Horas después de lo ocurrido, Carlos Herrera comenzaba su programa analizando la compleja situación que atraviesa el organismo, preguntándose qué va a ocurrir con el Mundial de 2030 y dejando claro que él ya hizo algunos pronósticos que se han cumplido. Escucha el análisis del comunicador en el siguiente audio.

¿Qué está haciendo Luis Rubiales en la República Dominicana? El expresidente de la RFEF se ha librado de ser detenido al estar en la República Dominicana desde el 21 de febrero. COPE ha tenido acceso a imágenes de Rubiales en el país. 20 mar 2024 - 16:31

El vaticinio de Carlos Herrera que se ha cumplido

"¿Cuántas veces han escuchado ustedes en este programa de los últimos tiempos, desde que anuncié mi pretensión de ser presidente de la Federación Española de Fútbol, que lo que estaba ocurriendo ahí dentro no podía continuar ni un día más?", preguntaba el comunicador antes de recordar la cronología de los hechos.

"Al final, el tiempo nos da la razón a todos los que veníamos denunciando las irregularidades que estaban cometiendo durante la etapa de Rubiales, protegido de Sánchez, por cierto, conviene recordar. Ayer entró la UCO de la Guardia Civil y estuvo el día entero, el día en el que tenían que celebrarse o convocarse las elecciones", recordaba.

En este punto, el director y presentador ponía el foco en los jugadores, ajenos a la investigación: "Tanto luchar en el campo ganando prestigio, los chavales, los que juegan en el Charco de la Pava todos los lunes hasta la selección nacional, que está haciendo un buen papel internacional y tiene grandes expectativas que cara a la Eurocopa, hasta la ilusión de un Mundial".

Una de las grandes incógnitas tras el registro y las detenciones de este miércoles es qué va a pasar con el Mundial de 2030: "Vamos a ver si nos quedamos sin Mundial, ¿eh? Que la FIFA se pone gallito y empieza a decir las cosas de que por menos ha intervenido otras federaciones. Además, cuando tú debilitas la federación, una federación que comparte sede con Portugal y con Marruecos, con un Marruecos que dice que quiere organizar la final del Mundial".

El análisis de Emilio Cortés en 'El Partidazo'

Tras lo ocurrido, 'El Partidazo' de COPE ha analizado cómo se ha llevado a cabo el registro, el trabajo previo de la Guardia Civil, así como las consecuencias de la investigación a Luis Rubiales por presunta corrupción, de la mano del catedrático en Derecho Penal, Emilio Cortés.

Respecto al trabajo previo a este miércoles, Cortés explica que "la jueza ha dado el paso y hay un trabajo policial previo. La Guardia Civil hace un trabajo indagatorio y el resultado se presenta ante la jueza. Si del resultado salen indicios de criminalidad, se toman medidas en base a los indicios".

Después de decretar la detención de siete personas, la Fiscalía ha pedido una orden de detención del expresidente, que actualmente se encuentra en la República Dominicana. Esto supone que cuando Rubiales vuelva a España sería detenido. También está en ese país centroamericano su amigo Francisco Javier Martín, conocido como 'Nene', un exfutbolista que también sería arrestado a su vuelta a España.





Sin embargo, para Cortes, la acción de la jueza es un error, ya que existe la posibilidad de que ahora Rubiales no vuelva a España y, por tanto, no tenga que cumplir una posible pena: "Ahora se le está dando una oportunidad para que no vuelva a España. La extradición no es nada sencilla, precisa que los delitos por los que se solicita tiene que estar en el país del que está el demandado; y eso es difícil en la República Dominicana. Rubiales puede quedarse a vivir allí hasta que los delitos prescriban. Hace falta un auto de prisión".

Escucha el análisis completo del catedrático en Derecho Penal en el siguiente audio.

