La primera persona que ha recordado Carlos Herrera tras ser nombrado Hijo Predilecto de Cádiz: "Emociona"

Este miércoles, Carlos Herrera ha sido distinguido por la Diputación de Cádizcomo Hijo Predilecto de la Provincia por su amor y pasión por la provincia gaditana. El comunicador recibía la condecoración en un emotivo acto en el que también se entregaban diez Medallas de la provincia a rostros conocidos como la periodista Sandra Golpe o los cantantes Andy y Lucas.

Horas más tarde, Carlos Herrera mantenía su habitual conversación matutina con Carlos Moreno, 'El Pulpo', momento que este aprovechaba para felicitar a Herrera. Escucha la conversación entre ambos en el siguiente audio.

"Fue un día muy emocionante, muy bonito, a cualquiera le emociona que le nombren Hijo Predilecto de Cádiz", comenzaba diciendo el comunicador, notablemente emocionado.

Y es que, aunque como él mismo recordaba, no es nativo de Cádiz, pero sí guarda una estrecha vinculación con la provincia, en concreto con Sanlúcar de Barrameda y Cádiz ciudad.

En cuanto a los agradecimientos, Herrera se acordaba de la Diputación, de su presidenta Almudena y de todos los amigos que le acompañaron en un acto tan especial.

Por último, El Pulpo se fijaba en el momento en el que el comunicador había mencionado a los pepes, pepas y a 'La Pepa', como se apoda a la Constitución Española. "Allí se hizo, en el oratorio de San Felipe y es uno de los puntos de la historia de España de más orgullo", añadía Herrera.

Con un "cuando a uno le adoptan a esta edad le da ganas de decir, pero esto ¿por qué no lo habíais hecho antes?", ha arrancado Carlos Herrera su discurso en representación del resto de hijos predilectos de este año.

Por la provincia de Cádiz, ha dicho Herrera, "he hecho una sola cosa, amarla apasionadamente y admirarla por ser la sede de la libertad".

Un honor ser Hijo Predilecto ha afirmado recordando que lo que le dijo "mi inolvidable abuela Cecilia -que era una almeriense de raíz, sabia, adorable, con motivo del primer distingo que me dieron. 'Mira hijo, los premios y las distinciones siempre mejor que te los den y no te lo den locales de una sabiduría aplastante'".

"Claro al documentarme sobre mis predecesores salen nombres como Rocío Jurado, Alejandro Sanz, José Pedro Pérez Llorca, Fernando Quiñones, Rafael Alberti, Paco de Lucía, Lola Flores..., y veo que ustedes me incluyen en esta constelación y no sé yo en que estaban pensando, pero yo no pienso objetar absolutamente", añadía el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

Carlos, que ha repasado los méritos del resto de los galardonados, ha subrayado que él ha podido ser "muchas cosas en mi vida de haberlo decidido. Solo almeriense por mi raíz, por mis costumbres catalán, tierra que adoro, en la que me crie; podría haber sido madrileño donde he vivido con largura, sevillano -donde han nacido mis hijos- o incluso ciudadano americano, donde he pasado algunos años, por eso, cuando me han preguntado 'qué carajo soy', me he definido como simplemente español".





Herrera ha sido el encargado de hablar en nombre de todos los premiados con las medallas de la provincia de Cádiz 2024, entre los que destacan el dúo musical Andy y Lucas, que ha interpretado una versión del Himno de Andalucía, o la periodista isleña Sandra Golpe, quien, emocionada, ha entregado su medalla a sus padres, presentes en el acto.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha situado como ejemplo de la potencia de la provincia de Cádiz a todos los galardonados, ha mandado un mensaje de ánimo a los profesionales del sector primario "en los difíciles de momentos de sequía", y ha defendido el empleo, la competitividad, la inversión y el talento como garantes de futuras celebraciones.

Vuelve a disfrutar la entrega de las distinciones por el Día de la Provincia de Cádiz en el siguiente vídeo.