El producto que se está poniendo de moda en España y que pone en riesgo a tu corazón: "Aumenta"

"Si yo le digo: bolsita de nicotina. Colóquesela entre el labio y la encía durante no más de treinta minutos. ¿Sabe a lo que me refiero?", plantea Alberto Herrera a los oyentes de 'Herrera en COPE'.

Se trata de un formato novedoso y dicen que atractivo, pero no nos engañemos: es nicotina y genera adicción. Lo venden con sabores y esas bolsitas están inspiradas en un producto derivado del tabaco que es muy popular en Suecia.

García Muñiz explica que, curiosamente, solamente es legal en ese país. Cuando los turistas llegan a Estocolmo no dan crédito. "He visto desde niños hasta adultos. Acabo de hablar con un sueco y me ha dicho que el 70% del país lo consumía y es totalmente ilegal en toda la Unión Europea", contaba en un vídeo uno de esos turistas.

Están lejos de ser perjudiciales como el tabaco, aunque es pronto para saber los efectos que puede tener para salud a medio plazo. "Se ha comprobado que las bolsitas provocan niveles de nicotina en sangre semejantes a los que se alcanzan con el cigarro. Provocan un efecto estimulante cuya intensidad depende de la dosis de nicotina que se haya ingerido", cuenta García Muñiz.

Hablamos sobre ello con Rodrigo Córdoba, delegado en Aragón del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.

El experto nos ha descrito pormenorizadamente este producto. "Es nicotina sintética que evita las regulaciones relacionadas con productos de tabaco. Lleva aromas también y, en realidad, no están pensados para que la gente deje de fumar, sino para captar nuevos adictos a la nicotina entre los más jóvenes", cuenta. Además, añade que "es una forma de ampliar el negocio".

"Generan adicción y retrasa que una persona deje de fumar totalmente"

"La nicotina es un veneno. De hecho, se ha usado como plaguicidas extensivos. Es adictivo, es un veneno, y el consumo puede producir problemas de encías, cefaleas...", advierte en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Córdoba también indica que, este producto tiene riesgos en los menores adolescentes "por el desarrollo cerebral y la adicción. Es peligroso en embarazadas porque en dosis altas puede inducir en muerte fetal y tiene riesgos porque aumenta el riesgo de arritmias y problemas cardiovasculares serios".

Por tanto, "la nicotina no es inocua. Una cosa menos tóxica no significa que sea menos buena".

En Alemania está regulado como un producto alimentario y, en nuestro país, todavía no porque acaba de irrumpir en el mercado. Lo mismo sucede con los vapers. El doctor explica que es parecido a este tipo de bolsitas porque "generan adicción y retrasa que una persona deje de fumar totalmente. Esto no es positivo para la salud público".

En 'La Linterna' también hablamos sobre el tabaco y los riesgos que supone su consumo para la salud.



La psicóloga Aurora García Moreno explicó por qué es tan adictivo: "Lo que es adictivo es la nicotina, que provoca una dependencia emocional al tabaco. Aumenta la liberación de dopamina en el cerebro y se asocia con experimentar sensaciones agradables cuando lo que crea es una necesidad compulsiva de fumar y distrae de problemas o agobios". Cualquier persona puede convertirse en adicto al tabaco. Concretamente, las personas que empiezan a fumar durante la adolescencia tienden a crear hábito y es más probable que se "enganchen".





Audio





