MicroBank duplica en 3 años los microcréditos para estudiantes y marca récord en 2025
MicroBank duplica en 3 años los microcréditos para estudiantes y marca récord en 2025: 700 préstamos por 7 millones de euros. Los créditos Skills&Education financian desde Formación Profesional y grados hasta másteres, doctorados o cursos digitales.
Además, la mayoría se contrata 100% online vía imagin. Una herramienta que rompe barreras y abre oportunidades para ampliar formación y empleabilidad.
