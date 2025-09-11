MicroBank duplica en 3 años los microcréditos para estudiantes y marca récord en 2025: 700 préstamos por 7 millones de euros. Los créditos Skills&Education financian desde Formación Profesional y grados hasta másteres, doctorados o cursos digitales.

Además, la mayoría se contrata 100% online vía imagin. Una herramienta que rompe barreras y abre oportunidades para ampliar formación y empleabilidad.