La primera clave del día de Herrera: el origen del falso audio de Juanma Moreno que circula por redes sociales

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el bulo difundido en las últimas horas sobre el candidato del PP en las elecciones andaluzas y la imputación de Mónica Oltra.

En primer lugar, el comunicador ha recordado los incendios activos en España, relacionándolos con el "incendio" que se forma "siempre que hay elecciones". "Siempre que la izquierda puede perder se embarra el campo. La cosa estaba en cuando se iban a embarrar. Por un lado, la insistencia en reivindicar la gestión de Chaves y de Griñán. No son dos malas personas, pero cuidado cuando reivindicas su gestión política porque han sido condenados por el caso de los ERE".

"Tambien hay quienes ponen en marcha bulos como un falso audio de Juanma Moreno en el que decía, yo solo pactaré con Vox y además voy a hacer lo posible por destruir a espadas. Han cogido trozos de una entrevista y lo han juntado de una manera que diga que el verdadero rostro de Moreno. Lo han publicado en un grupo de Facebook administrado desde México, Rusia y España que ha estado haciendo publicidad en las últimas semanas, vinculado a otro grupo que ha estado encargado de manchar la imagen de Moreno. Se puede llegar al anunciante y a los administradores de esas páginas de bulos. Ha sido compartido de manera automática más de 100 veces. Lo comparten perfiles falsos creados el 2 de junio. Esto es la guerra sucia, un tío cortando, preparando, se puede hacer y lo están haciendo. Era cuestión de horas porque cuando estos se ponen nerviosos...", ha analizado el comunicador.

Por otro lado, ha recordado que la vicepresidenta de la comunidad Valenciana ha sido imputada por el tribunal de justicia de su comunidad: "No fue la autora de los abusos, estaba organizada con su marido, no, pero sí maniobró para ocultarlo. Una menor abusada sexualmente a la que no solo no protegen sino que la dejan tirada porque no conviene que se sepa que el agresor está casado con quien está casado. Urdió todo un mecanismo para que no trascendiera. Llevaron esposada a la chica para que declarara al juez".

"La que se organizó por los cuatro trajes de Camps, ahora no aparece ni por asomo cuando la acusada, investigada por ser una encubridora, es Mónica Oltra. Solo por lo que dijo Oltra de Rita Barberá debería actuar en consecuencia. Tiene dos opciones, o se va echa o la echa Ximo Puig. Ahora ella es la imputada y ahí la tienen, no dimite. Una ideología que se reserva para sí misma la capacidad de delinquir sin asumir responsabilidad es lo peor que puede haber en democracia", ha concluido Herrera.