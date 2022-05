La primera clave del día en 'Herrera en COPE': cómo afecta a Sánchez la postura de Aragonès tras las escuchas

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la reunión de la comisión de secretos oficiales que tuvo lugar este jueves o el nuevo récord en los precios de los carburantes.

El periodista ha comenzado la mañana recordando que "el espionaje va a seguir en España y en el mundo porque es necesario", además de la reunión que tuvo lugar entre la directora del CNI, Paz Esteban y los 10 diputados elegidos para formar la comisión de secretos.

"La directora del CNI se presentó en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso con toda la calma del mundo, con su mascarilla ajustada a la cara, siguiendo la recomendación de que se siga usando en interiores, y sin decir ni mu. Cuando la señora Esteban pudo entrar en la sala Mariana Pineda del Congreso, que es donde se suele reunir la Junta de Portavoces, que además está blindada, desplegó una serie de papeles, que sin móviles y sin poder tomar nota, los asistentes a la reunión pudieron leer durante 15 minutos", ha explicado Barbosa.

En esos papeles llevaba las órdenes judiciales con las que el organismo tenía permiso para vigilar a los 18 políticos separatistas, "en un contexto y en una época en la que los separatistas seguían amenazando con volver a dar un golpe de Estado y atentar contra la unidad territorial de este país. En concreto, esto ocurrió en 2019, y entre esos políticos está el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés".

En este punto, el subdirector de 'Herrera en COPE', ha querido preguntarse qué va a ocurrir ahora con el CNI y que consecuencias puede tener para el Gobierno de Sánchez todo lo ocurrido: "Y ¿ahora qué? "Uy, qué escándalo… el CNI controlando a Pere Aragonés y compañía", claro, con orden judicial, porque Aragonés y compañía decían y amenazaban con cosas muy graves, y lo mínimo era controlar si iban de farol o eran capaces de reventar este país con las consecuencias sociales y económicas que eso podía provocar a los españoles".

"El problema no lo tiene el CNI, ni lo tiene la justicia. El problema lo tendrá Pedro Sánchez, en el ámbito político, si ahora Aragonés se enfada como se ha enfadado, y, como un niño chico, se cruza de brazos y dice que va a dejar de respirar, y de apoyar Esquerra Republicana al gobierno en el Congreso. Sánchez es el que va a tener que dar explicaciones. Porque sí, formalmente, lo tiene fácil para decir que él no ordenó espiar a Aragonés, pero es muy difícil de creer que el CNI no tuviera informada a Moncloa", ha apuntado.

Además, se ha preguntado qué va a hacer Sánchez en este punto: "¿Qué vas a hacer? Destituir a la directora del CNI por haber hecho su trabajo, avalada por órdenes judiciales? Esto, por cierto, vendría a explicar, o a poner en un mejor contexto, la contundencia con la que la ministra MARGARITA ROBLES defendiendo el martes al CNI, repartiendo incluso mandobles a su compañero de gobierno y partido, Félix Bolaños".

Por último, en clave económica, lo más destacado de este viernes es lo siguiente: "Los carburantes vuelven a subir a los niveles en los que hubo que aplicar el descuento de los 20 céntimos, y lo de la luz lo siguen peinando. Ya saben, ahora resulta que para topar el precio del gas de forma temporal, para luego igualmente tenerlo que pagar, resulta que no nos ponemos de acuerdo, cuando bajamos a los detalles, ni con Portugal, que es el otro país que se ha sumado a la idea de limitar el precio del gas con el que se genera energía. Y por si esto fuera poco, las negociaciones para el famoso pacto de rentas se ha roto".