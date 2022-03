La primera clave del día de Carlos Herrera: ¿es consciente el Gobierno del problema que hay en España?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la décima jornada de huelga de transportes.

El comunicador ha arrancado la mañana con una pregunta clave: "¿es consciente el Gobierno de España del problema que hay o esta colección de inútiles (con alguna excepción) vive en una realidad paralela?", se ha preguntado Herrera, que ha intentado buscar una respuesta analizando la situación en la que se encuentra nuestro país.

"Estamos sin poder llenar el depósito, sin poner la calefacción, sin tener cosas que no se pueden transportar por una huelga, con una guerra en Europa y la inflación desbocada. Y va el gobierno y aprueba una paguita de 400 euros para que lo recuerden los que vayan a votar por primera vez", ha recordado Carlos Herrera.

Respecto a la gestión del Gobierno, el comunicador ha sido tajante: "estamos ante un Gobierno fracasado que tiene enfrente a transportistas, ganaderos, pescadores, agricultores. La falta de abastos empieza a indignar a la gente, pero no se bajan impuestos a los carburantes, el fanatismo de la izquierda española les impide bajarlo y Calviño y ribera lo han dejado claro, a pagar lo que haga falta".

Este miércoles se cumple el décimo día de paros de transporte mientras el Gobierno "no se reúne con la gente que está en huelga, no con la que no lo está". "Lo urgente era exhumar el cadáver de Franco y a Moncloa sigue llegando el jamón, pero bajar impuestos y que el gobierno tenga menos poder con ello, de eso ni hablar", ha apuntado el comunicador.

En cuanto al presidente del Gobierno, "no deja de viajar y se enfrenta a un paro total, que tiene la singularidad de no estar convocado por los sindicatos. Ante eso y ante todo, lo único que funciona es la opacidad y la mentira. Sánchez es incapaz de dar la cara, ni una sola medida, para aplacar el terremoto energético. ¿Quieren que se desate el pánico? Estamos a un paso del colapso y Sánchez solo espera traer soluciones del consejo europeo, que ya se anunciarán el día 29, una semana después".

Y es que "habrá que tomar, antes o después, como hizo zapatero, medidas que a estos les producen urticaria, como ver que hacemos con los gastos asociados al IPC. No es agradable, pero es imprescindible".

Para concluir, Herrera ha recordado que este martes se celebró una reunión en Moncloa con las eléctricas, "pero el sanchismo no informa", y es que la postura del Gobierno es "vamos a esperar al Consejo Europeo y después de esto veremos que decisiones toma el líder, si es que esto es un líder".