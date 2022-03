El día a día de un camionero: "En el momento que sales de casa, se te viene el mundo encima"

La huelga de transportistas convocada por la Plataforma por la Defensa del Sector de Mercancías por Carretera encadena su noveno día consecutivo de paros en los transportes. El sector de los camioneros ha alzado la voz reclamando ayudas y una disminución del precio de los combustibles, pero el Gobierno no ha ejecutado una mejora de las condiciones en este sector. El Ejecutivo se ha reunido con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, pero no se ha sentado a negociar con la la Plataforma por la Defensa del Sector de Mercancías por Carretera, que es la organización que lidera las protestas.

Los paros de transportes están afectando a toda España y numerosas empresas advierten de paros en su producción. Muchas entidades no tienen manera de enviar sus productos al consumidor, lo que está generando pérdidas a nivel nacional y, por tanto, que se anuncie la paralización de la producción.

Desde el sector de camioneros reclaman que se prohíba la contratación de los servicios de transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de producción, debido a las pérdidas que arrastraba el sector. Por otro lado, los camioneros tienen unas condiciones laborales que se debe poner en valor. Para ello, COPE.es ha hablado con dos camioneros para que explique cuál es la situación del sector y cómo es su trabajo.

Menos ingresos por la subida de los combustibles y unas condiciones laborales duras

Miguel es un camionero autónomo nacional que explica que con la subida de los precios de los carburantes están trabajando sin ganar dinero y por tanto la situación es crítica. "El valor del combustible es el doble y repercute en lo que es el sueldo final que queda después de quitar gastos", explica Miguel. En cuanto a la pérdida de dinero, el camionero comenta que del sueldo final, los trabajadores autónomos destinan unos 800 o 1.000 euros para el mantenimiento del camión. Por tanto, el sueldo que recibía 'limpio' antes era de unos 3.000 euros que eran en realidad unos 2.000 euros. Ahora con la subida de precios del combustible, el sueldo es de unos 2.000 euros, a los que hay que restar el mantenimiento y al final el sueldo es de unos 1.000 euros.

Todo esto sucede con una jornada laboral que Miguel explica que se rige a través del tacógrafo que mide su jornada laboral. "Tenemos tres días a la semana en los que tenemos quince horas de disponibilidad en las que nos dedicamos a cargar, descargar y conducción y el resto del tiempo son jornadas de trece horas", comenta sobre su trabajo diario.

El camionero explica que lo más duro es estar fuera de casa y también reclama que parece que"estorban en la carretera" y no les tratan bien. "En el momento que sales de casa se te viene el mundo encima, cuando sales de casa se complica todo. A mis sobrinas las he visto de mayores y las vi crecer fuera de casa", asegura. Las noches son otro de los puntos críticos de esta profesión pese a que los camiones cada vez son más seguros y Miguel explica que se encierra en la cabina del camión para evitar robos.

Este trabajo implica pasar mucho tiempo en soledad y Miguel asegura que dependen de llamar a sus seres queridos para no sentirse solos. "Desde que me monto en el camión estoy llamando a mi mujer, a mi madre, a la familia para no sentirme solo".





Por otro lado, Carlos es un camionero asalariado que también ha visto cómo repercute la subida de precio de los combustibles en su sueldo, pero en este caso es la empresa la que sufre gran parte de estas pérdidas. En cuanto a su remuneración, explica que en su puesto de camionero nacional suele ser cercano a los 2.000 euros. Este no se ha visto gravemente afectado, pero si ha tenido impacto a la hora de desplazarse a su puesto de trabajo, doblando su gasto hasta los 300 euros al mes aproximadamente.

Carlos explica que su jornada laboral es de 15 horas, de 7 de la mañana a 10 de la noche y que en estas horas no solo hay conducción, también esperas y cargas y descargas. Esto último es algo que recalca como una de las partes duras del trabajo, a parte del trabajo de noche. "Con el sueño que uno va, que hace una pausa y luego tiene que mover el camión y conducir por la noche y luego por el día durmiendo apenas unas horas, esto es de lo más duro para mí, cuando no descansa uno bien y le mandan a hacer otro viaje", asegura Carlos. A pesar de esto, Carlos afirma que "la profesión es muy bonita, quedamos solo los que nos gusta de verdad la profesión y por eso estamos aguantando lo que estamos aguantando".

El hecho de pasar mucho tiempo fuera de casa hace que se viva lejos de la familia y eso es lo más duro para Carlos. "A veces no ves a los hijos, mi hija tiene 23 años y le habré visto crecer cinco en todo el tiempo y mi hijo el segundo tiene 15 y prácticamente no le he visto".

Esta es la situación laboral de los camioneros, que no solo se están viendo afectados por la subida de los combustibles, sino que las condiciones de sus trabajos son duras y les exige estar mucho tiempo lejos de sus familias.