La primera clave del día de Carlos Herrera: ¿cómo queda las relación con Marruecos tras el viaje de Sánchez?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los encuentros que Pedro Sánchez ha mantenido este pasado jueves, primero con Feijóo en Moncloa y después con Mohamed VI en Rabat.

En relación con el encuentro del líder del Ejecutivo con el nuevo presidente del Partido Popular, Herrera ha analizado la estrategia del sanchismo para intentar dejar en mal lugar al número uno del Partido Popular: "Encuentros diferentes y cada uno tiene su historia. En el de Feijóo y Sánchez nadie esperaba que se sacase algo, además poniendo en marcha los trucos tramposos que después usa todo el sanchismo. Feijóo ya dijo que le extrañaba que no había un orden del día. Cuando Feijóo le pedí que baje los impuestos, rápidamente Sánchez sale y dice que no. Después, sale el sanchismo con Isabel Rodríguez diciendo que no se había preparado el líder del PP la conversación, pero si no le dieron el orden del día (…) Para llegar a un acuerdo con Sánchez tienes que haber sido golpista o terrorista".

Respecto al viaje de Sánchez a Rabat, el director de 'Herrera en COPE' ha explicado que el punto en el que se encuentra España es el mimo en el que se encontraba antes de la polémica del caso Ghali, eso sí, sacrificando el Sáhara: "Lo que se ha conseguido es volver al status anterior, al error de amparar a Ghali a cambio del Sáhara. Sánchez ha ido solo, no ha representado a nadie y menos al parlamento. Hay motivos para dar este bandazo, pero las formas han sido lamentables".

"Lo que sacamos de todo esto es una foto de Sánchez y la situación que teníamos antes del caso Ghali", ha concluido el director de 'Herrera en COPE'.

Con el Rey marcando en todo momento el paso, Sánchez ha asumido una declaración conjunta de 16 puntos para construir una nueva etapa en la relación bilateral. Empezando por el reconocimiento por parte de España de “la importancia de la cuestión del Sáhara para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable”. En este sentido, “España considera la iniciativa de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”.